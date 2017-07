Lộ diện đối thủ của Hyundai Grand i10 và Kia Morning tại VMS 2017

Triển lãm VMS 2017 - sự kiện ô tô được mong đợi nhất trong năm sẽ chính thức sắp diễn ra, nhằm mang đến khách hàng Việt những lựa chọn phong phú và đa dạng hơn, Suzuki Việt Nam vừa hé lộ những mẫu xe mới sẽ xuất hiện tại gian hàng của mình.

Suzuki Celerio sẽ là đối thủ cạnh tranh với Grand i10 và Kia Morning.

Theo đó, Suzuki Việt Nam mang đến 5 mẫu xe thuộc các phân khúc khác nhau từ sedan, hatchback, MPV và SUV. Đây cũng là lần đầu tiên hãng giới thiệu tới người tiêu dùng trong nước chiếc hatchback Celerio 5 cửa giá rẻ. Đây là chiếc xe thuộc phân khúc xe đô thị hạng A, với mục tiêu cạnh tranh với các đối thủ như Hyundai Grand i10 hay Kia Morning tại Việt Nam.

Được ra mắt từ năm 2014, Suzuki Celerio hiện đang được sản xuất ở 2 nước là Ấn Độ và Thái Lan. Tại thị trường nước ngoài, Celerio có kích thước chiều dài 3.600 mm, rộng 1.600 mm, cao 1.540 mm. Trọng lượng không tải của xe là 805 kg.

Về trang bị vận hành, dự kiến thị trường Việt Nam sẽ được trang bị động cơ xăng, 3 xi-lanh dung tích 998 cc, nạp khí tự nhiên, sản sinh công suất 67 mã lực và mô-men xoắn cực đại 93 Nm. Trong khi đó ở thị trường nước ngoài, xe có hai phiên bản tùy chọn gồm bạn động cơ xăng và dầu deisel cho khách hàng lựa chọn.

Trang bị an toàn trên xe bao gồm hệ thống trợ lực điện, 2 túi khí an toàn phía trước, cảnh báo cửa bằng âm thanh, dây đai an toàn ở ghế lái…

Bên cạnh chiếc xe hatchback 5 cửa, tại khu trưng bày của Suzuki ở VMS 2017 còn có sự trở lại của "người anh em" Swift thế hệ mới.

Lê Ngà