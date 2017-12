Lộ diện hung thủ sát hại dã man người phụ nữ sống một mình

Báo Quảng Ngãi đăng tin, ngày 5/12, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sau một thời gian điều tra, truy xét, đơn vị đã làm rõ hung thủ sát hại bà Huỳnh Thị A. (54 tuổi, ngụ thôn 6, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi).

Trước đó, người thân phát hiện bà A. bị sát hại dã man với nhiều vết đánh, chém trên người. Lập tức, Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Công an huyện Mộ Đức khẩn trương điều tra truy xét hung thủ.

Sau một thời gian, cơ quan điều tra đã tiến hành bắt đối tượng Trần Quốc Hải (35 tuổi, ngụ thôn 3, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức).

Đối tượng Hải sát hại bà A. đã bị công an bắt giữ (Ảnh: Báo Quảng Ngãi).

Theo tìm hiểu của báo Công an Nhân dân, bà A. sống một mình ở ngôi nhà bên đường Quốc lộ 1. Người thân đi làm ăn xa, hằng ngày bà A. tự lo sinh hoạt ăn uống, trông nhà.

Hàng xóm và người thân bà A. cho biết, nạn nhân thường chỉ quanh quẩn trong nhà, không gây thù oán với ai, lại không có tài sản tiền bạc, nữ trang giá trị.

Tại cơ quan công an, Hải khai, ông C. - chủ xưởng gỗ sát cạnh nhà bà A. bị tai nạn lao động phải vào TP.HCM điều trị. Không có người coi xưởng, ông C. nhờ Hải đến trông coi xưởng gỗ.

Từ khi về xưởng, Hải và bà A. không ưa nhau nên xảy ra xích mích. Hải âm thầm thù tức, đợi thời cơ vắng người đã bí mật sang nhà, sát hại bà A.. Sau đó, Hải bỏ về xưởng gỗ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Để ghi nhận nỗ lực phá án của lực lượng điều tra, ngày 5/12, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tặng giấy khen đột xuất cho 1 tập thể và 9 cá nhân về thành tích điều tra, khám phá vụ án.

Ngọc Lài (tổng hợp)