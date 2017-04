Lộ diện mẫu xe giá rẻ Toyota Agya chỉ 224 triệu đồng

Mới đây, hãng xe Nhật Bản vừa giới thiệu tới người tiêu dùng tại thị trường Indonesia mẫu xe cỡ nhỏ giá rẻ có tên Agya đi kèm giá bán khá mềm chỉ từ 224 triệu đồng.

Điểm nổi bật của Toyota Agya chính là sở hữu kích thước tương đương với các dòng xe đô thị và được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Hyundai i10, Kia Morning và Chevrolet Spark.

Nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy có nhiều điểm tương đồng với người anh em Daihatsu Ayla – một mẫu xe khá phổ biến tại các quốc gia Đông Nam Á. Trước đó, mẫu xe này từng ra mắt tại thị trường Malaysia với tên gọi Asia và Wigo tại Philippines.

Toyota Agya có giá bán chỉ 224 triệu đồng.

Mặc dù là dòng xe giá rẻ, tuy nhiên Toyota Agya lại được hãng chăm chút khá kĩ càng về diện mạo bên ngoài lẫn các trang bị nội thất bên trong.

Tổng thể bên ngoài nổi bật với phần đầu xe là cụm đèn pha projector màu khói, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày khá sắc sảo và bắt mắt. Trong khi đó, cụm đèn sương mù nằm ở phía dưới cản gắn trên cản trước của xe với đường viền chếch ngược lên trên.

Phần đuôi xe khá ấn tượng với cụm đèn hậu dạng to bản mang hơi hướng khá giống với thiết kế của Toyota Innova 2016, tích hợp đèn xi-nhan. Ngoài ra, một phần tích hợp trên cánh gió ở nắp ca-pô sau và ngay trên cản sau với đường viền bao quanh là các khe hút gió nhỏ.

Bộ la-zăng có kích thước 14 inch, đi kèm là gói độ bodykit thể thao hầm hố và mạnh mẽ dành cho những khách hàng yêu thích sự năng động.

Nội thất của Toyota Agya.

Ở bên trong nội thất nổi bật với các chi tiết bọc vải nỉ, vô-lăng dạng 3 chấu, chỉ được tích hợp tăng âm nhìn khá đơn giản, điều hòa hai vùng độc lập. Hệ thống giải trí trên xe là dàn âm thanh 2-DIN kết nối Bluetooth, các phím chức năng bố trí ngay tại vị trí trung tâm của khu vực bảng táp-lô khá thuận tiện cho người sử dụng. Các cửa sổ chính điện hoàn toàn toàn đi kèm đèn xi nhan tích hợp trên gương chiếu hậu.

Tại thị trường Indonesia, Toyota Agya có 5 bản cấu hình gồm 1.0G MT, 1.2G MT, 1.2G AT, 1.2 TRD MT và 1.2 TRD AT. Trang bị an toàn trên xe với dây đai an toàn 3 điểm cho cả 5 vị trí ngồi và 2 túi khí phía trước và trên bản cao cấp mới có hệ thống chống bó cứng phanh ABS.

Toyota Agya được trang bị khối động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.2 lít, công suất tối đa 88 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 108 Nm tại 4.200 vòng/phút, đi kèm là hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp.

Bên cạnh đó, Toyota Agya còn có một phiên bản động cơ xăng 3 xi-lanh, dung tích 1.0 lít, công suất tối đa 67 mã lực và mô-men xoắn cực đại 89 Nm trên bản cấp thấp.

Một số hình ảnh về mẫu xe cỡ nhỏ giá rẻ Toyota Agya:

Lê Ngà