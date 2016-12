1. Năm mới, anh chỉ chúc em được nhiều sức khỏe thôi. Còn về hạnh phúc và niềm vui, anh mong rằng chính mình sẽ là người mang những điều đó đến với em. Yêu em nhiều!

2. Em là cơn gió xuân ấm nồng, mềm mại và bất chợt thổi đến làm tim anh xao xuyến. Hãy đến với anh trong mùa xuân này, anh sẽ mang cho em hạnh phúc suốt đời!

3. Chúc anh một năm mới với thiệt nhiều niềm vui mới, nhiều may mắn và thành công mới… nhưng “người thương” thì luôn luôn là cũ nha anh! Hihi. Chúc anh mở mắt ra luôn gặp những điều vui vẻ, còn nhắm mắt lại thì mơ thấy toàn những giấc mơ đẹp… về tụi mình anh ha.

4. Năm mới đến rồi một năm qua thật đặc biệt với anh và cả em nữa. Năm mới đến thế là anh lại được nối dài năm tháng được yêu thương chăm sóc em. Anh chúc em tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào hãy gìn giữ và nuôi dưỡng tình yêu của chúng mình em nhé.

Hãy gửi lời chúc Tết người yêu hay nhất năm 2017. Ảnh internet.

5. Cục cưng của anh năm mới đến rồi. Anh muốn gửi tới em trọn vẹn khối óc và trái tim anh, gửi tới em trọn vẹn tấm lòng anh, gửi tới em tất cả những gì cao quý và thiêng liêng nhất của anh. Chúc em năm mới và các năm mới nữa vẫn luôn bên anh nhé. Yêu em nhiều lắm!

6. Nếu như nói trái đất may mắn vì có được mặt trời, những con thuyền may mắn vì có đại dương để vùng vẫy, cỏ cây có mặt đất để sinh tồn… thì phải nói anh là một người cực kì may mắn vì anh đã có được em trong cuộc đời. Chúc em yêu của anh năm mới mọi sự tốt lành.

7. Trên Trái Đất có 7.000.000.000 người. Và anh không hiểu vì sao anh chỉ nhắn tin cho mỗi mình em. Có lẽ vì 6.999.999.999 người còn lại không thể thay thế được em. Happy new year my love!

8. Mỗi ngày, khi Chúa mở cánh cửa thiên đường, Ngài nhìn anh và hỏi: “Điều ước hôm nay của con là gì?”. Anh trả lời: “ Xin Người hãy bảo vệ người đang đọc tin nhắn này suốt năm mới đến và suốt cuộc đời này và cầu chúc ngài hãy để con luôn được chăm sóc người con yêu này".

9. Em bị triệu đến toà án vì đã bước vào ước mơ của anh, đánh cắp trái tim anh, và cướp đi mọi cảm xúc trong anh. Em bị kết án chung thân cùng anh mãi mãi. Em có gì biện hộ không?

10. Hãy giữ mãi nụ cười trên môi nhé em! Em có biết là, em rất dễ thương khi em cười không? Năm mới hãy cho anh cơ hội được chăm sóc nụ cười đó nha em.

11. Em yêu em có biết không năm qua là năm hạnh phúc nhất với anh vì anh đã có người mình yêu. Cho dù năm mới này hay là năm mới tiếp theo, em hãy để anh được yêu và bên em nhé. Cám ơn em vì đã yêu anh

My Anh