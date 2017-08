Lời khai chấn động của nghi phạm sát hại chủ tiệm thuốc

Ngày 29/8, Công an tỉnh Đồng Nai đang củng cố hồ sơ, xác minh, điều tra làm rõ vụ án mạng khiến chị Bùi Thị Nh. chết thảm và nhiều người khác bị thương.

Đồng thời, cơ quan công an cũng đã đưa nghi can Nguyễn Trọng Đức (32 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) đi xét nghiệm kiểm tra chất kích thích để làm rõ về hành vi giết người.

Toàn bộ hành vi của Đức bị camera an ninh ghi lại.

Cụ thể, vào hơn 16h ngày 27/8, một đối tượng bịt khẩu trang, đầu đội mũ bảo hiểm, chạy xe đến tiệm thuốc T.N. (thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu) do chị Nh. làm chủ để xin tiền. Tuy nhiên, chị Nh. không cho tiền nên đối tượng đã dùng dao đâm nạn nhân gục tại chỗ. Thấy vậy, bố chồng chị Nh., ông K. ra can ngăn, cũng bị đối tượng đâm gục.

Gây án xong, đối tượng nhanh chóng bỏ trốn. Chị Nh. và ông K. được đưa đi cấp cứu nhưng chị Nh. đã tử vong tại bệnh viện. Nhận tin báo về vụ việc nghiêm trọng, công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh, truy bắt nghi phạm.

Qua hình ảnh từ camera cũng như lời khai các nhân chứng, cơ quan chức năng nhanh chóng xác định Đức có liên quan đến vụ án. Đến gần 22h ngày 27/8, Đức đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại nhà riêng, cách hiện trường gây án khoảng 500m.

Hiện trường vụ án.

Tại cơ quan công an, Đức khai, chiều 27/8, lợi dụng khi trời mưa lớn, Đức giả làm khách đến tiệm chị Nh. mua thuốc nhưng thực chất để cướp tài sản của chị Nh.. Thấy chị Nh., Đức liền xin đểu để có tiền mua ma túy thì được chị cho một ít tiền. Có tiền, Đức liền bỏ đi.

Lát sau, Đức thấy số tiền chị Nh. cho quá ít và nghĩ xin tiền của chị dễ dàng. Thế nên, Đức quay lại tiệm thuốc để xin tiền chị Nh. nhưng bị nạn nhân từ chối.

Tức giận, Đức rút dao tấn công, đâm 2 nhát vào vùng bụng khiến chị Nh. gục tại chỗ. Đức còn khai, khi y đang gây án, bố chồng chị Nh. đứng gần đó phát hiện và lao lại định can ngăn. Thấy vậy, Đức ra tay tấn công nạn nhân.

Ngoài đâm chết chị Nh. và đâm ông K. bị thương, Đức còn khai rằng, y đã tấn công hai phụ nữ khác để cướp tài sản vào chiều cùng ngày.

Theo đó, tại chợ Vĩnh An, cách tiệm chị Nh. tầm 500m, Đức dùng dao khống chế một phụ nữ đang đi chợ để xin tiền. Thế nhưng, người này không cho tiền, Đức liền tấn công làm nạn nhân bị thương, rồi bỏ chạy.

Trên đường đi, Đức lại dùng dao uy hiếp, đâm thương tích một phụ nữ đi đường để cướp số tiền 150.00 đồng. Sau đó, y đến gây án tại tiệm chị Nh..

Hiện, cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ.