Liên quan tới sự việc bé trai 10 tuổi bị bố đẻ và mẹ kế đánh gãy xương sườn, rạn sọ não, ngày 7/12, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Hoài Nam (SN 1983, trú phường Nghĩa Đô) về hành vi hành hạ con trai 10 tuổi là bé T.G.K. trong suốt thời gian dài.

Đối tượng Nam là bố ruột của cháu G.K đang thực nghiệm lại việc hành hạ con trai ruột của mình trong suốt thời gian dài.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nam cho biết, do con trai của mình quá nghịch ngợm, đi vệ sinh xong cuộn vào giấy cất vào trong tủ; mẹ kế là chị Trinh có sắc thuốc uống nhưng cháu G.K. cho đất vào trong ấm thuốc… Dù đã được nhắc nhở nhiều nhưng cháu G.K vẫn tái diễn các hành vi tương tự. Và do dồn nén lâu ngày nên mới dẫn đến việc anh và vợ đánh con dẫn tới tình trạng như hiện tại của cháu.

Đối tượng Nam đã sử dung nhiều móc áo cuộn tròn lại thành một chiếc roi sắt để đánh đập con. Ban đầu đối tượng bắt con mình nằm úp mặt xuống đất rồi thẳng tay đánh đập. Khi cháu bé sợ hãi đứng dậy, đối tượng bắt cháu đứng sát tường và tiếp tục bạo hành. Không chỉ đánh ở ngoài phòng khách, đối tượng Nam cũng lôi con vào bếp để đánh đập.

Trong quá trình được Công an phường Nghĩa Đô, Công an quận Cầu Giấy dẫn giải về khu nhà trọ ở Lạc Long Quân (Hà Nội) để thực nghiệm hiện trường vào tối 6/12, đối tượng Nam đã thực nghiệm lại các hành động mà mình đã hành hạ con trai ruột khiến ai chứng kiến cũng hết sức phẫn nộ.

Chứng kiến những gì đối tượng đã hành hạ con trai ruột của mình những người chứng kiến không khỏi bàng hoàng, phẫn nộ.

Qua thực nghiệm cho thấy, đối tượng Nam không chỉ bắt con nằm sấp để đánh mà còn nhiều lần gõ cả vào đầu con.

Như thông tin đã đưa, bé T.G.K (10 tuổi) sau một thời gian dài không xuất hiện tại nhà ông bà nội vì được bố ruột và mẹ kế đưa đi biệt tăm, bất ngờ xuất hiện tại số nhà 13, ngõ 155 Hoàng Hoa Thám (Hà Nội) - nơi ông bà sinh sống trong bộ dạng nhếch nhác, gầy guộc, đen nhẻm vào ngày 5/12. Điều đáng nói, G.K bị rất nhiều vết đánh tới thâm tím trên cơ thể, trên mặt.

Ngay sau đó, gia đình đã báo sự việc lên công an phường Ngọc Hà. Do việc bé G.K bị đánh xảy ra trên địa bàn phường Nghĩa Đô nên công an phường Ngọc Hà đã chuyển hồ sơ về phường Nghĩa Đô.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục mời người mẹ kế để làm rõ những hành vi liên quan đến bé trai này đồng thời đưa bé đi Bệnh viện giám định thương tật.

Nguyễn Huệ