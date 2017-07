Lời khai của 9X tung tin đồn máy bay rơi ở Nội Bài

Theo đó, phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50) – Công an TP.Hà Nội đã triệu tập Phạm Thị Mùi (SN 1990, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) để điều tra, làm rõ hành vi tung tin sai sự thật gây hoang mang dư luận.

Thông tin bịa đặt "máy bay rơi do mưa lớn" được đăng tải trên mạng.

Tại cơ quan công an, Phạm Thị Mùi khai rằng, khoảng 15h10 ngày 20/7, Mùi lên mạng xã hội facebook và thấy thông tin “trời mưa máy bay rơi ở đâu đó” nên đã tải về máy điện thoại của mình.

Mùi xem lại hình ảnh thì thấy địa hình là khu vực cánh đồng, trông gần giống khu vực Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài nên Mùi đã thêm bớt, xuyên tạc thông tin và thêm 2 chữ “Nội Bài”, ghép với nội dung máy bay rơi.

Sau khi tìm kiếm trên mạng xã hội không thấy có sự việc trên, Mùi đã xoá thông tin vừa đăng. Tuy nhiên, đã có rất nhiều người vào trang cá nhân của Mùi và kịp xem thông tin này. Sau đó, thông tin được chia sẻ, lan truyền nhanh chóng trên mạng internet.

Phạm Thị Mùi - Chủ nhân của tài khoản facebook đăng tin đồn máy bay rơi.

Mùi cũng khai, do bản thân làm nghề kinh doanh tự do, bán mỹ phẩm online nên đã dùng cách đăng những tin giật gân để “câu like” nhằm mục đích bán hàng. Theo Mùi lý giải, vì thời điểm đăng tin, thời tiết đang mưa bão lớn nên lấy lý do “máy bay rơi vì mưa lớn” sẽ hợp lý và “hot”.

Tài khoản trên của Mùi được lập từ năm 2005, chủ yếu sử dụng vào mục đích bán hàng qua mạng internet.

Hiện, cơ quan công an đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định.

C.Công