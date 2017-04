Luật Biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện đã thực sự cần?

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam Lê Minh Tâm, Phó Chủ tịch thường trực trung tâm Trọng tài thương mại Luật gia Việt Nam đồng chủ trì Hội thảo.

Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Lê Minh Tâm phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam Lê Minh Tâm nhấn mạnh một số nội dung chủ đạo thảo luận tại Hội thảo, trong đó làm rõ sự cần thiết ban hành Luật trên thực tế.

Hội thảo đã ghi nhận 12 ý kiến phát biểu trực tiếp, cùng nhiều ý kiến bằng văn bản đến từ đại diện chi hội Luật gia Văn phòng Quốc hội, tòa án, bộ Tư pháp, luật sư... Nhiều vấn đề còn ý kiến khác nhau trong 3 chương, 37 điều của dự thảo luật. Đa số các ý kiến tranh luận sôi nổi, đưa ra quan điểm về việc cần thiết ban hành luật. Về tên gọi của luật cũng có 2 loại ý kiến khác nhau. Loại ý kiến thứ nhất đề nghị giữ tên gọi của luật như dự thảo; ý kiến thứ 2 đề nghị sửa tên gọi thành luật Biện pháp khẩn cấp tạm thời không gắn với việc khởi kiện.

Toàn cảnh Hội thảo với sự tham dự của đông đảo đại biểu.

Sau một buổi sáng, Hội thảo đã ghi nhận còn nhiều ý kiến khác nhau về sự cần thiết ban hành Luật. Một số ý kiến đồng tình với thuyết minh trong tờ trình. Nhiều ý kiến cho rằng, thuyết minh chưa có tính thuyết phục cao. Phó Chủ tịch Hội Luật gia Lê Minh Tâm đề nghị, cần xem lại tính cần thiết ban hành Luật này. “Nếu thấy thật cần thiết thì ban hành, nếu không, cần tìm giải pháp khác”, Phó Chủ tịch Hội Luật gia nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Hội Luật gia Lê Minh Tâm cũng đề nghị ban soạn thảo, những biện pháp khẩn cấp tạm thời dự kiến trình Quốc hội cần chú ý tính chất dân sự của vấn đề, các mối quan hệ cần điều chỉnh. Không nên đặt ra những vấn đề phức tạp hoặc chồng chéo với bộ luật hiện hành, nhất là Bộ luật Dân sự, nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của pháp luật.

Đại diện Chi Hội Luật gia Văn phòng Quốc hội phát biểu.

“Với việc bảo đảm an ninh an toàn lợi ích của người dân, không phải tòa án mới làm được tốt nhất. Do đó, cần phải tính tới phạm vi, cách thức thế nào cho hợp lý để áp dụng các biện pháp tạm thời. Các ý kiến tại hội thảo còn nhiều trăn trở, nếu không cẩn thận sẽ có sự chồng chéo giữa các cơ quan hành pháp. Riêng về nội dung bắt giữ tàu biển, tàu bay là hành vi dân sự không thuần túy vì còn liên quan đến an ninh quốc gia hoặc những vấn đề lớn hơn nên cần tính toán kỹ. Do vấn đề còn mới, khó, có nội dung trong dự thảo được cho rằng chưa thực sự đáp ứng nhu cầu thực tế, tôi đề nghị nghiên cứu kỹ hơn, khi nào có đủ điều kiện sẽ trình Quốc hội. Cần nghiên cứu để ban hành một luật đảm bảo tính đồng bộ, thẩm quyền của các bên liên quan”, Phó Chủ tịch Hội Luật gia phát biểu kết thúc hội thảo nhấn mạnh.

Một số hình ảnh các đại biểu góp ý kiến vào dự thảo Luật tại Hội thảo:

Bài: Dương Thu

Ảnh: Thành Long