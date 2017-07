Lý do bất ngờ khiến Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân

Theo National Interest, trong khi nhiều người lo sợ Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân để tấn công Mỹ hay Hàn Quốc và dư luận Mỹ coi Triều Tiên là hiếu chiến với Mỹ, chuyên gia Robert Kelly, đại học Quốc gia Pusan (Hàn Quốc) lại cho rằng, có nhiều lý do để khẳng định Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân. Theo chuyên gia này, lý do đơn giản đến không ngờ: Đó là tạo sân chơi công bằng trên bán đảo Triều Tiên và uy tín cho Bình Nhưỡng.

Kể từ khi Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo liên lục địa tầm xa, tầm trung trong tháng này, nhiều người lo về khả năng Triều Tiên tấn công các thành phố Mỹ. Dường như Bình Nhưỡng có thể ít nhất tấn công thành phố lớn nhất bang Alaska của Mỹ là Anchorage.

Một số nhà phân tích cho rằng Bình Nhưỡng có khả năng tấn công bờ Đông nước Mỹ. Tuy nhiên, cũng có nhiều người hoài nghi khả năng này. Bởi lẽ Triều Tiên còn gặp vấn đề về đưa tên lửa trở lại bầu khí quyển, dẫn đường, thu nhỏ đầu đạn, cũng như các vấn đề kỹ thuật khác.

Lý do thực sự Bình Nhưỡng sở hữu vũ khí hạt nhân được cho là rất đơn giản. Ảnh minh hoạ.

Triều Tiên đang đẩy nhanh việc phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa mang đầu đạn hạt nhân và Mỹ buộc phải đứng trước hai lựa chọn hoặc chấp nhận thực tế này, hoặc chống lại.

Tấn công Triều Tiên là hành động đầy rủi ro, nên chắc chắn Mỹ sẽ học cách sống cùng các quốc gia có tên lửa mang đầu đạn hạt nhân. Nga, Trung Quốc và Pakistan là những quốc gia Washington từng không hề muốn được phép sở hữu vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, giờ Mỹ đã phải điều chỉnh để thích nghi với thực tế đó. Ba nước trên đều rất cẩn trọng với vũ khí hạt nhân. Chưa có vũ khí hạt nhân nào vô tình bị kích hoạt hay bị rơi vào tay khủng bố. Cả ba nước đều coi vũ khí hạt nhân là để phòng thủ và răn đe.

Trong thực tế, khả năng tấn công của vũ khí hạt nhân bị hạn chế nhiều. Sử dụng vũ khí hạt nhân sẽ gây thảm họa lớn cho kẻ thù đến mức quốc gia xâm chiếm sẽ thấy vô nghĩa, khi dùng vũ khí hạt nhân, bởi ai muốn chiếm một vùng đất chết bị tàn phá?

Hơn nữa, sử dụng vũ khí hạt nhân sẽ khiến nước bị tấn công cũng trả đũa bằng vũ khí hạt nhân. Do đó, nếu có chiến thắng thì cái lợi cũng sẽ không bù nổi cái giá đắt của sự hủy diệt mà vũ khí hạt nhân gây ra.

Suy luận này dường như cũng đúng với trường hợp Triều Tiên. Trong kịch bản cực đoan nhất có thể, tức là Triều Tiên dùng vũ khí hạt nhân tấn công Hàn Quốc để xâm chiếm nước này, Triều Tiên cũng ý thức được sự tàn phá khủng khiếp gây ra với Hàn Quốc.

Do địa hình đồi núi ở bán đảo Triều Tiên, chỉ vài khu vực ở Hàn Quốc là dễ sinh sống. Gần 75% dân số Hàn Quốc sống trên 30% diện tích lãnh thổ. Các khu vực nhỏ bé này, phần lớn là các thành phố lớn nhất của Hàn Quốc sẽ là mục tiêu của vũ khí hạt nhân Triều Tiên nếu có chiến tranh.

Nếu Triều Tiên thắng cuộc, nước này sẽ thừa kế một vùng đất Hàn Quốc hoang tàn vì vũ khí hạt nhân cùng với khu vực đồi núi khó mà sống nổi.

Trong trường hợp Triều Tiên dùng vũ khí hạt nhân chống Hàn Quốc, Nhật Bản hay Mỹ, nước này sẽ bị Mỹ trả đũa bằng vũ khí hạt nhân.

Hàn Quốc và Nhật Bản là đồng minh của Mỹ hàng chục năm qua. Mối quan hệ này ngày càng phát triển. Vì lẽ đó nên Mỹ sẽ nã vũ khí hạt nhân trả đũa Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng tấn công các đồng minh của Washinton.

Một kịch bản khác có thể xảy ra là Trung Quốc tấn công Triều Tiên, nếu Bình Nhưỡng dùng vũ khí hạt nhân để phát động chiến tranh. Trong trường hợp này, Trung Quốc và Mỹ sẽ bắt tay nhau để chống lại Triều Tiên.

Vì lẽ đó nên theo ông Kelly, Triều Tiên sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân để tấn công nước khác mà vũ khí hạt nhân nước này sở hữu chỉ là biện pháp để tạo sân chơi công bằng trên bán đảo Triều Tiên. Theo ông này, vũ khí hạt nhân là một phương tiện để duy trì chủ quyền và quốc phòng, uy tín quốc gia cho Bình Nhưỡng mà thôi.

Vũ khí hạt nhân Triều Tiên khiến các nước bất an, thậm chí sợ hãi. Nhưng từ Chiến tranh Thế giới thứ hai tới nay, vũ khí hạt nhân chưa được sử dụng để tấn công. Do đó không có nhiều lý do để cho rằng Triều Tiên sẽ đi ngược lại xu hướng đó.

Vũ khí hạt nhân gần như chắc chắn chỉ để phòng vệ, răn đe. Vì thế, các nước cần phản ứng với vũ khí hạt nhân Triều Tiên tương tự như phòng thủ tên lửa. Đó mới là cách tốt nhất chứ không phải là một cuộc chiến tranh.

Xem thêm >> Mục tiêu bất ngờ Triều Tiên nhắm vào Hàn Quốc ở vụ phóng tên lửa

Đào Vũ