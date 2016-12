Lý lịch bất hảo của băng cướp 9x gây ra hơn 30 vụ cướp chấn động

Quá trình bắt băng cướp “tuổi teen”

Ngày 21/12, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, lãnh đạo Công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) đã bắt tạm giam 10 đối tượng là thành viên một băng nhóm cướp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Các đối tượng bao gồm: Huỳnh Văn Cường (tự Cường “đen” SN 1997), Nguyễn Thành Tô Ni (SN 1996, cùng quê An Giang), Bùi Văn Nhất (SN 1997, quê Nam Định), Dương Thanh Quang (SN 2001, ngụ TP.HCM), Phan Thành Trung (SN 1996, Bình Phước), Phạm Minh Thông (SN 1996, Bình Dương), Trần Thiện Thanh (SN 2000, Bạc Liêu), Nguyễn Văn Đề (SN 1990, Đồng Tháp), Nguyễn Khắc Hiệp (SN 1992, Yên Bái) và Lâm Hoàng Lâm (SN 1992, Hậu Giang).

Ngoài ra, phía công an đang tích cực truy bắt một số đối tượng khác của băng nhóm này đã bỏ trốn.

Chân dung nhóm cướp khi sa lưới.

Theo một trinh sát công an cho biết, qua tin báo của người dân cùng với việc nắm bắt thông tin địa bàn, thời gian gần đây phát hiện có một băng cướp tuổi đời chủ yếu từ 16 đến gần 30 chuyên đi lượn quanh khu vực các tuyến đường dân cư vắng người, khu công nghiệp để nhằm phụ nữ đi đường giật túi xách.

Điều đáng nói, nhóm cướp không chỉ hành động tại khu vực thị xã Thuận An mà thị xã Tân Uyên và TP. Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) cũng liên tục xảy ra các vụ cướp với nạn nhân nhằm vào nữ.

Qua đó đã gây nỗi hoang mang, lo lắng cho nhiều người dân. Từ các vụ cướp sâu chuỗi lại cho thấy, đặc điểm chung bọn cướp gây ra qua lời kể của các nạn nhân là chúng thường đi thành tốp nhỏ khoảng 2 đến 4 người, phát hiên “con mồi” thì ra tay một cách táo tợn, liều lĩnh. Có một số nạn nhân khi bị cướp bất ngỡ đã ngã xuống đường gây thương tích. Một số nạn nhân khác phát hiện cướp, tri hô cầu cứu thì bọn chúng không ngần ngại dùng hung khí chống trả.

Trước tình hình bất ổn về an ninh do những tên cướp gây ra, cơ quan công an thị xã Thuận An nhận định, rõ ràng đây là một băng nhóm có tổ chức chặt chẽ bao gồm nhiều thành viên. Các đối tượng thường rất manh động và sẵn sàng phản kháng lại nếu như bị chống cự.

Từ đó, công an thị xã đã quyết định tung các trinh sát ra địa bàn, phối hợp với lực lượng chức năng địa phương các vùng lân cận tuần tra theo dõi trên các tuyến đường thường xuyên xảy ra cướp và có các đối tượng khả nghi.

Sau một thời gian, đã phát hiện ra Huỳnh Văn Cường (tự Cường “đen”) thuê nhà trọ tại thị xã Thuận An thường tụ tập với những thanh niên có lối sống bụi đời. Theo dõi đối tượng nhiều ngày, thấy rõ Cường cầm đầu đường dây cướp tài sản trên địa bàn. Do vậy, hàng chục chiến sĩ công an đã được huy động ẩn nấp trên các tuyến đường, phòng trọ để vây ráp, bắt trọn “mẻ lưới” băng cướp.

Vào đêm 18/12, lực lượng chức năng đã tóm gọn Cường “đen” cùng Ni khi cả hai đang chao lượn trên một tuyến đường để săn mồi. Khi phát hiện có người đuổi theo, gã đã dùng kiếm, gậy tấn công lại. Với biện pháp nghiệp vụ sắc bén, các chiến sĩ trinh sát đã nhanh chóng khống chế được hai tên cướp.

Khám xét trên người chúng có nhiều điện thoại có nguổn gốc bất minh, chúng khai đó là tài sản vừa cướp trước đó. Từ lời khai của “thủ lĩnh”, công an tiến hành bắt những tên cướp còn lại là đàn em của Cường.

Theo băng nhóm khai nhận, chúng đã gây ra hơn 30 vụ cướp trong thời gian qua. Số tài sản cướp được chủ yếu là tiền, vàng, điện thoại di động. Các chiến lợi phẩm được tiêu thụ tại tiệm cầm đồ của một người đàn ông quen biết tại phường Bình Chuẩn (thị xã Thuận An).

Những tên cướp có lý lịch bất hảo

Tại cơ quan điều tra, Cường “đen” thừa nhận mình là kẻ cầm đầu băng nhóm chuyên cướp giật tài sản. Để điều hành nhóm cướp hoạt động mỗi ngày, Cường đã tự trau dồi những kiến thức sống trong chốn giang hồ và cách ứng xử với đàn em để chúng không phản chủ.

Theo đó, Cường rất hào phóng trong cách chơi với đàn em. Mỗi lần, nhóm cướp “săn được mồi”, sẽ mang về cho Cường đưa đi tiệu thụ. Số tiền chiếm được sẽ phục vụ các cuộc nhậu ăn chơi cho cả nhóm, khi dư giả tiền sẽ chia đều cho các “tay chân”. Không những thế, chính bản thân Cường “đen” cũng sẽ phải đi cướp cùng đàn em để không có sự phân biệt “còm làm thưỡn ăn”.

Do vậy, băng nhóm cướp do Cường điều khiển rất đoàn kết, tình nghĩa. Chúng hoạt động theo mô hình kết nối mạng lưới từ ngoài vào trong và ngược lại.

Cường "đen" - thủ lĩnh nhóm cướp.

Để tiện bề phân chia công việc và tránh có người theo dõi. Cường thuê khu nhà trọ ở chung cùng đàn em. Ban ngày, bọn chúng tự phân tỏa đi các hướng để thăm dò địa bàn săn mồi. Chiều về, chúng hội bàn những điểm đã nhòm ngó.

Sau khi đưa ra ý kiến bàn luận, chúng sẽ đặt mục tiêu hành động vào lúc sẩm tối hoặc ban đêm. Nhờ kế hoạch khá cặn kẽ và hoàn hảo mà các phi vụ cướp đều dễ dàng thành công.

Cường cho biết, mỗi lần đi cướp sẽ chia làm hai tốp. Tốp một gồm hai đối tượng thực hiện nhiệm vụ điều khiển xe máy chở hai tên ngồi sau sẽ nhắm lúc nạn nhân sơ hở thì ra tay cướp bằng được tài sản. Nếu trường hợp bị nạn nhân và người dân truy đuổi thì sẽ có một nhóm khác cũng gồm bốn tên làm “vệ sĩ” từ xa lao xe tới hỗ trợ, ngăn cản cho đồng bọn tẩu thoát dễ dàng.

Trong các đối tượng bị bắt, Trần Thiện Thanh; Bùi Nguyên Nhất; Dương Thanh Quang; Phan Thành Trung; Phạm Minh Thông, sẽ là những người trực tiếp tham gia cướp giật.

Nói về địa bàn hoạt động rộng, nhóm cướp cho biết chúng tính toán như vậy để tránh sự bám gót của công an. Hơn nữa, sẽ phân tán loãng thông tin về những tên cướp để không bại lộ.

Đồng thời, khi bị vây ráp, chúng có nhiều hướng để chạy trốn. Ban đầu, cả nhóm chỉ thực hiện một số vụ cướp nhỏ lẻ, sau đó thấy sự thành công cao thì tăng tần suất hoạt động. Trung bình mỗi tuần chúng thực hiện vài vụ cướp hoặc khi túng tiền thì lên kế hoạch đi cướp.

Cứ như thế, nhóm đối tượng trên đã trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người khi di chuyển trên các tuyến đường như Mỹ Phước Tân Vạn, ĐT 743, các tuyến đường nối liên huyện thuộc địa bàn thị xã Thuận An và các vùng lân cận.

Qua những bản tường trình lí lịch, trong số các đối tượng bị bắt, đa phần có trình độ học thức thấp, có bản chất siêng ăn nhác làm, thích nhậu nhẹt. Một số đối tương đã có tiền án được công an địa phương cho vào danh sách đen.

Về hoàn cảnh thì nhóm cướp chủ yếu sinh ra trong gia đình nghèo, bố mẹ già hoặc đã ly hôn nên không quan tâm tới con cái. Khi bỏ học giang dở cấp một, cấp hai thì chúng tự ra ngoài xã hội bươn chải kiếm sống bằng cách gia nhập các nhóm trộm cướp. Để rùi, từ những thanh niên dù tuổi đời rất trẻ nhưng chúng sớm trở thành những tên cướp chuyên nghiệp, liều lĩnh.

Riêng đối tượng Cường “đen” còn gây chú ý bởi tuổi gã chưa tròn 20 songg được coi là tên cướp lão làng. Cường từng gây ra nhiều vụ đánh chém, thanh toán địch thủ trong quá trình cầm đầu băng cướp. Đối tượng vốn nổi tiếng về tên tuổi trong chốn giang hồ, xã hội đen.

Thông tin với PV, Thiếu tá Tạ Quốc Toản – Đội trưởng đội cảnh sát hình sự công an thị xã Thuận An cho biết, nhóm cướp do Cường “đen” làm thủ lĩnh là băng nhóm cướp chuyên nghiệp, có địa bàn hoạt động rộng, thành phần tham gia đông và phức tạp.

Sau khi chúng khai nhận gây ra gần ba chục vụ cướp thì công an đã tiến hành xác minh về những vụ cướp trước đó. Bước đầu, mới chỉ có một số nạn nhân trình báo với công an khi bị cướp tài sản. Do vậy, phía cơ quan công an gửi thông báo tới người dân, những ai từng là nạn nhân của nhóm cướp, hãy đến công an trình báo để phục vụ quá trình điều tra.

Huệ Trần – Phùng Sơn