'Ma men' dâm ô, dùng 2.000 đồng mua chuộc bé gái 6 tuổi

Ngày 26/7, theo cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Ngọc Vịnh (SN 1968), trú xã Đại An về hành vi dâm ô đối với trẻ em.

Trước đó, chiều 11/7, Vịnh uống rượu tại nhà của một người cùng xã. Khoảng 18h cùng ngày, hắn ra về.

Đối tượng Lê Ngọc Vịnh.

Trên đường về, Vịnh ghé vào nhà bà P.T.T.L. Lúc này, bà L. đã đi làm, chỉ có 2 cháu gái của bà ở nhà.

Khi nhìn xung quanh không có người lớn, Vịnh liền kéo cháu Đ.L.H.T (SN 2011) vào nhà vệ sinh thực hiện hành vi dâm ô. Thấy cháu T. khóc nên Vịnh lấy 2.000 đồng dụ dỗ không được kể lại sự việc với bất kỳ ai. Tuy nhiên, nạn nhân không cầm tiền.

Vịnh vừa bước ra đến cổng thì bà L. trở về. Bà L. hỏi Vịnh đến nhà mình để làm gì? Vịnh giả vờ nói đến gặp chồng của bà rồi bỏ đi.

Sau đó, cháu T. đã thuật lại toàn bộ sự việc với bà L. Ngay hôm sau, người thân cháu T. làm đơn tố cáo gửi Công an huyện Đại Lộc. Tại cơ quan điều tra, ông Vịnh đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Huy Cường - Nhâm Thân