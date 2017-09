Mai Ngô gây bất ngờ khi dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017

Theo Ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, chiều 10/9, Mai Ngô gây bất ngờ khi có mặt tại bàn đăng ký cuộc thi.

Cô nổi bật với mái tóc tết khác lạ và diện bộ váy trắng xẻ tà cao. Đây là lần thứ 2 cô gái trẻ này tham gia dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Mai Ngô tại vòng sơ tuyển Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 vào chiều 10/9.

Trước Mai Ngô, lần lượt các thí sinh hot của khu vực phía Nam đã đến đăng ký sơ tuyển cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 gồm: Hoàng Thùy, Mâu Thủy - hai cái tên được dự báo sẽ tiến xa, Chúng Huyền Thanh, Ngọc Quý, Huỳnh Tiên (thí sinh gốc Phi được chú ý).

Mai Ngô được biết đến là một cô gái cá tính.

Ở mùa giải năm 2015, Mai Ngô từng gây "chấn động" với câu trả lời "Muốn lên cung trăng để gặp chị Hằng".

Mai Ngô tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015.

Sau đó, cô dừng chân ở top 45 rồi tiếp tục đăng kí tham gia Asia's Next Top Model và The Face Vietnam. Mai Ngô là học trò Lan Khuê tại The Face 2016 và cũng là thí sinh hot nhất năm đó bởi cá tính thú vị. Cô có rất nhiều cử chỉ và câu nói khiến người xem thích thú. Mai Ngô cũng là "nàng thơ" của rất nhiều trang chế ảnh và trích dẫn trên mạng vì những phát ngôn để đời của mình.