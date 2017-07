Mãn hạn tù chưa lâu, 'nữ quái' lại lĩnh án chung thân

TAND TP.Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Thị Loan (SN 1963, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội Giết người theo điểm n, khoản 1, Điều 93, Bộ luật Hình sự.

Theo hồ sơ vụ án, trước đó bị cáo Loan đã bị xử phạt 19 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy và được đặc xá ra trại năm 2010 (đã được xóa án). Quay trở về, Loan mở quán mỳ vằn thắn chưa được bao lâu thì tiếp tục “nhúng chàm”.

Bị cáo Phạm Thị Loan tại phiên xét xử sơ thẩm.



Theo cáo trạng, vào khoảng 19h30 ngày 15/4/2016, bị cáo dọn nhà và mang 2 túi rác để tại mép vỉa hè cạnh nhà bà Nguyễn Thị Thanh H. (SN 1957). Bà H. nhìn thấy đã buông lời chửi mắng. Loan bao biện, nói có người để sẵn ở đó trước. Không ai chịu ai, đôi bên lời qua tiếng lại.

Lúc này, chồng bà H. và con trai là anh Đặng Bảo N. (SN 1983) đứng trước cổng chửi đe dọa và định xông vào đánh Loan nhưng được hàng xóm can ngăn nên cả 3 đi về.

Loan chạy vào nhà đóng cửa lại, gọi điện thoại cho Nguyễn Văn May (đang sống như vợ chồng) kể lại sự việc và bảo May đến ngay với mục đích đánh dằn mặt.

Loan điện thoại tiếp cho con trai đến để bảo vệ mình. Khoảng 15 phút sau, bà H. quay lại đập cổng. Anh N. cầm túi rác ném vào cổng nhà Loan và chửi bới.

Nguyễn Văn May sau khi nghe điện thoại đã đi xe máy đến đỗ trước cổng khu nhà trọ. Tại đây, một cuộc ẩu đả xảy ra giữa hai bên, May rút trong quần một con dao dài khoảng 20cm đâm về phía trước anh N..

Anh N. lùi tránh được nhưng bị ngã. May tiếp tục xông tới đâm thêm nhiều nhát vào người nạn nhân. Hậu quả, anh N. bị tử vong do mất máu cấp và ngạt do máu tràn vào đường thở.

Sau khi gây án, Nguyễn Văn May đã bỏ trốn. Cơ quan điều tra đã tách hành vi giết người của May khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Hành vi phạm tội của Phạm Thị Loan đã phạm tội Giết người với vai trò đồng phạm, là nguyên nhân dẫn đến vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.

Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình và không ngừng khóc ngất, thanh minh rằng không hề có ý định tước đoạt mạng sống của bị hại.

Tuy nhiên, căn cứ vào hồ sơ vụ án, cuối phiên làm việc, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Loan tù chung thân theo đúng tội danh bị truy tố.

