Rạng sáng ngày 26/8, tổ công tác C1, D4, trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ), Công an TP.Hà Nội gồm: Thượng úy Nguyễn Văn Biên, Trung sĩ Nguyễn Văn Long và Hạ sĩ Phạm Như Thanh do Trung úy Trần Mạnh Cường chỉ huy, làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự tại ngã tư Trạm Trôi (huyện Hoài Đức) phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn, đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng lại để kiểm tra hành chính.

Số lượng ma túy đá và ma túy tổng hợp được tìm thấy trong người đối tượng.

Nhìn thấy tổ CSCĐ, nam thanh niên này có ý định tăng ga bỏ chạy. Tuy nhiên, tổ CSCĐ đã khôn khéo chốt chặn các hướng nên đối tượng này đành dừng xe sát vào lề đường, chấp hành yêu cầu.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong túi của đối tượng có 15 túi nhỏ đựng ma túy đá và ma túy tổng hợp.

Đối tượng Lý Xuân Lập bị bắt giữ và chuyển về Công an huyện Hoài Đức điều tra, làm rõ.

Đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận là Lý Xuân Lập (SN 1984, ở Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội). Toàn bộ số ma túy trên được Lập mua về để bán và sử dụng.

Ngoài số lượng lớn ma túy đá, tổ công tác cũng lập biên bản tạm giữ nhiều tang vật có liên quan đến vụ việc.

Hiện, đối tượng cùng toàn bộ tang vật đã được chuyển đến Công an huyện Hoài Đức để điều tra mở rộng.