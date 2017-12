Mất ngôi đầu bảng, Conte vẫn không để Barca, PSG vào mắt

Chelsea đã đánh mất vị trí đầu bảng C của mình sau khi bị Atletico Madrid cầm hòa 1-1 trong khi AS Roma thay thế ngôi vị nhất bảng sau chiến thắng 1-0 trước Qarabag. Kết quả này khiến The Blues có thể phải đối mặt với Barcelona hay Paris Saint-Germain ở vòng 16 đội.

Kết quả này, cộng với việc gần như chắc chắn 4 đội bóng Anh còn lại là Manchester United, Manchester City, Tottenham Hotspur và Liverpool nắm ngôi đầu bảng, Chelsea sẽ phải đối mặt với 1 trong 3 đối thủ: Barcelona, Paris Saint-Germain hoặc Besiktas ở vòng 1/8 Champions League.

Đứng trước khó khăn cực lớn, HLV Antonio Conte vẫn không ngại ngần khi khẳng định không đội bóng nào có thể thoải mái khi thi đấu ở giai đoạn loại trực tiếp, và Chelsea của ông cũng vậy.

"Khi đã trải qua vòng đấu bảng tại đấu trường Champions League này, bạn phải chuẩn bị tinh thần để đối mặt với các đội xuất sắc nhất. Tôi tin chắc đối thủ của Chelsea (PSG, Barca hoặc Besiktas) sẽ không mấy vui vẻ khi phải chạm chán với chúng tôi.

Chúng tôi sẽ vượt qua bất kỳ đối thủ nào để đi sâu vào vòng tiếp theo. Tôi hy vọng, Chelsea sẽ chơi một trận đấu tốt, vì điều đó khiến chúng tôi hạnh phúc!", vị chiến lược gia người Ý cho biết.

Chú thích ảnh

Nhận xét về trận hòa rạng sáng 6-12, HLV Conte cho rằng đội bóng của ông đã tạo khá nhiều cơ hội ghi bàn nhưng không thể tận dụng thành công vì sự xuất sắc của thủ thành Oblak bên phía Atletico. Ông nhấn mạnh điều các học trò của ông cần làm là cải thiện ở khâu dứt điểm, tận dụng tốt mọi cơ hội thành bàn.

M.M