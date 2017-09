Đầu năm học mới, cũng như nhiều phụ huynh khác, tôi đang chìm đắm trong nỗi lo “tiền trường” bên cạnh gánh nặng cơm áo gạo tiền lâu nay. Giữa lúc cõi lòng đang rối rắm ấy, một tin buồn trên báo lại đến khiến tôi vui và tự an ủi mình: “May quá! Con tôi không học trường THCS Minh Tân”.

Chuyện là vậy, mấy ngày qua mạng xã hội lan truyền tờ phiếu kê khai các khoản thu được cho là trường THCS Minh Tân (huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng). 20 khoản với hơn 9 triệu đồng quả thật có sức ảnh hưởng lớn với dư luận và cả cơ quan chức năng. Người người bàn tán, phẫn nộ. Đại diện phòng giáo dục lập tức lên tiếng kiểm tra, thanh tra.

Buồn cười là câu chuyện lạm thu từ giả hóa thật, từ không thành có, từ vu khống thành sai rõ mười mươi. Cơ quan thanh tra đã kết luận có đến 18 khoản thu trùng với tờ phiếu kê khai giả trên mạng. Vấn đề là thầy Hiệu trưởng liên tục chối cãi, quanh co, lấp lửng về sự tồn tại của các khoản thu, lúc đầu phủ nhận việc họp phụ huynh sau lại nói có với lời khẳng định… “lần này tôi nói thật”(?!)

Trường THCS Minh Tân. (Ảnh: Minh Sơn).

Tôi cho mình may mắn bởi nếu con tôi trót dại học ở trường THCS Minh Tân thì phải còng lưng “cõng” đến 18 khoản thu. Trời ạ! Lương tháng công chức hay lương ngày của người lao động dẫu “thắt lưng buộc bụng” cũng chẳng đủ nộp tiền đầu năm. Không lẽ vì tiền trường quá đắt mà ép con nghỉ học? Có lẽ mọi người sẽ chọn phương án vay nóng, mượn nợ, xin xỏ, tìm viện trợ…

Nỗi hoài nghi, sự chỉ trích của dư luận vẫn đang âm ỉ trước vấn nạn lạm thu. Ai cũng biết trường THCS Minh Tân không phải là hiện tượng cá biệt bởi nhiều ngôi trường trên khắp đất nước ta vẫn đang tìm cách “móc túi” phụ huynh một cách công khai dưới hình thức xã hội hóa giáo dục.

Học phí trường công không bao nhiêu, nhưng phụ phí trường công thì muôn hình vạn dạng. Ngoài các khoản “khiêm tốn” như tiền điện nước, tiền vệ sinh, tiền giữ xe,... còn nhiều khoản “nặng ký” khác: Tiền học nhóm, tiền học thêm, tiền câu lạc bộ, tiền vận động xây dựng, tiền hỗ trợ cơ sở vật chất, quỹ hội phụ huynh, quỹ khuyến học…

Mỗi thứ một ít dồn lại thành tiền trăm, tiền triệu. Và tất cả đều tồn tại dưới vỏ bọc “tự nguyện” với nhiều mỹ từ “vận động”, “hỗ trợ”, “quyên góp”! Câu chuyện “tự nguyện” cũng lắm điều buồn cười, nào là quy định mức “sàn” tối thiểu phải đóng, nào là ký cam kết “tự nguyện”, nào là viết đơn xin tự nguyện đóng góp…

Trong khi bộ GD&ĐT nghiêm cấm tình trạng lạm thu, các ban ngành địa phương có nhiều công văn quy định việc thu chi đầu năm học thì tình trạng lạm thu vẫn diễn ra. Chỉ đến khi báo chí chỉ mặt đặt tên, cơ quan chức năng mới vào cuộc thanh kiểm tra. Và đáng buồn là sau nhiều vi phạm, thay vì chịu một hình thức kỷ luật thích đáng thì người chịu trách nhiệm vẫn còn được “ưu ái” nhận mức kỷ luật phê bình, khiển trách, cảnh cáo.

Sự cả nể, hình phạt “giơ cao đánh khẽ” của cơ quan chức năng đã không đủ sức răn đe các vi phạm. Thậm chí có trường hợp người vi phạm vẫn tiếp tục được bổ nhiệm, điều chuyển làm lãnh đạo ở các đơn vị khác gây bức xúc cho dư luận. Điển hình là Hiệu trưởng trường mầm non Quỳnh Tân và Hiệu trưởng trường mầm non Hưng Tiến ở Nghệ An bị dân phản ứng vì những sai phạm trước đây trong thu chi.

Điều đó khẳng định rằng đã đến lúc thầy Hiệu trưởng trường THCS Minh Tân phải nhận một hình thức kỷ luật thích đáng để tạo niềm tin trong nhân dân về tính nghiêm minh của pháp luật!

Nguyễn Ngọc