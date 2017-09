Maya chia sẻ về người thứ ba xuất hiện khi đang mang thai con gái

Chiều 22/9 vừa qua, nữ ca sĩ Maya đã tổ chức buổi họp báo giới thiệu MV "Là vì ai" để đánh dấu sự trở lại làng nhạc của cô.

Maya rạng rỡ khi trở lại với âm nhạc.

Rất nhiều bạn bè thân thiết đã đến chung vui với Maya như ca sĩ Lưu Hương Giang, Diệp Lâm Anh, Hiền Hồ, MC Liêu Hà Trinh, nhạc sĩ Tú Dưa...

Maya và Lưu Hương Giang.

Maya và Diệp Lâm Anh.

Sau thời dài để khán giả chờ đợi, Maya đã quyết định chính thức trở lại với âm nhạc trong một ca khúc hoàn toàn mới do nhạc sĩ Tú Dưa chắp bút.

Tựa bài hát như một câu hỏi mà Maya muốn đặt ra cho chính bản thân mình cũng như người đàn ông trong câu chuyện tình buồn đã đổ vỡ trong quá khứ.

Ca khúc “Là vì ai” là một bản Pop Ballad được nhạc sĩ Tú Dưa viết riêng cho giọng hát của Maya, sau khi lắng nghe những tâm sự của nữ ca sĩ về mối tình đau khổ mà cô đã trải qua.

Lần đầu tiên nữ ca sĩ chia sẻ rất nhiều về mối tình của cô trong quá khứ. Cô đau buồn kể lại, cô biết được sự xuất hiện của người thứ ba trong lúc đang mang thai con gái đầu lòng - bé Bồ Câu tại Mỹ.

Ở lần trở lại đầy tâm huyết, Maya quyết định táo bạo khi đầu tư thực hiện MV hoàn toàn tại Mỹ với ê-kíp người nước ngoài.

Nữ ca sĩ Maya chia sẻ về sản phẩm âm nhạc mới của cô.

Nói về lựa chọn này, Maya chia sẻ, cô muốn dành tặng một sản phẩm âm nhạc thật nghiêm túc và mới lạ đến với các khán giả. Làm việc với một ê-kíp chuyên nghiệp và gặp chút khó khăn trong việc giao tiếp nhưng với khả năng diễn xuất và tình cảm mà cô dành cho ca khúc, Maya đã nhanh chóng hoàn thiện MV theo đúng kế hoạch ban đầu đã vạch ra.

Ban đầu, Maya và ê-kíp dự định thực hiện MV trong phim trường. Thế nhưng, sau khi vô tình được xem MV “The one that got away” của nữ ca sĩ Katy Perry, Maya đã quyết định nhờ những người bạn tại Mỹ, cũng như ê-kíp tìm ngôi biệt thự trong MV của nữ ca sĩ nước ngoài để làm bối cảnh chính cho câu chuyện.

Tuy nhiên, sau khi tìm được địa điểm, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng cho những cảnh quay đầu tiên thì Maya lại gặp một chút vấn đề về sức khỏe. Bị sốt rét, Maya phải mặc một chiếc áo rất dày ra đứng giữa nắng để giữ ấm liên tục.

Với kinh nghiệm diễn xuất đã có, Maya không khó khăn khi hoá thân vào nhân vật nữ với nhiều diễn biến tâm lý phức tạp. Đạo diễn Hudson Taylor đã chia sẻ: “Tôi bất ngờ với giọng hát và khả năng diễn xuất của Maya”.

Đạo diễn Hudson Taylor đánh giá cao diễn xuất của Maya.

Maya chia sẻ, qua ca khúc, cô muốn được khán giả tiếp tục yêu mến, đón nhận và ủng hộ trong những dự án âm nhạc đang ấp ủ thực hiện.