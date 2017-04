Mẹ chồng chết bất thường sau khi cãi nhau với con dâu

Ngày 25/4, ông Lê Minh Phương, Trưởng Công an xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ cái chết bất thường của bà Phan Thị Th. (SN 1951), trú Giáo Ái Bắc, xã Điện Hồng.

Theo đó, khoảng 18h ngày 23/4, bà Th. nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não. Đến rạng sáng ngày 24/4, bà Th. tử vong.

Sự việc nhanh chóng được cấp báo lên cơ quan chức năng. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, nạn nhân chết do ngoại lực mạnh tác động gây vỡ sọ não.

Căn nhà, nơi xảy ra sự việc.

Thông tin ban đầu, tối 23/4, giữa bà Th. và con dâu là chị Nguyễn Thị Thùy L. (SN 1983) có xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Sau đó, khi bà Th. đi ra đến cổng nhà thì tự ngã và được người thân đưa đi nhập viện.

Liên quan đến tình tiết này, đại diện Công an xã Điện Hồng khẳng định việc bà Th. tự ngã gây chấn thương sọ não là không hợp lý.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Sơn, Đội phó đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Điện Bàn cho biết, hiện lực lượng chức năng Công an thị xã Điện Bàn đang hỗ trợ, phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự PC45 Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nhâm Thân - Duy Cường