Mẹ đơn thân bị xa lánh vì ngoại hình xấu xí viết ‘tâm thư’ gây sốt

Vào những ngày đầu tháng 4/2017, câu chuyện hành trình “vịt hóa thiên nga” của bà mẹ đơn thân Quách Thị Kim Phượng (SN 1995), sinh ra tại Hưng Yên, lớn lên ở Bình Phước và hiện tại đang cùng gia đình sinh sống ở Đắk Nông đã khiến dư luận vô cùng bất ngờ.

Kim Phượng chia sẻ bài viết trên trang cá nhân sau 20 ngày phẫu thuật lần cuối gây bão mạng.

Mới đây, sau hơn 20 ngày phẫu thuật lần cuối, hình ảnh của Kim Phượng diện chiếc váy cưới khiến nhiều người không nhận ra cô gái xấu xí ngày nào. Trên trang cá nhân của mình Kim Phượng cũng đã lần đầu lên tiếng gửi những lời về người không vừa lòng với cô suốt thời gian qua khi cô công khai quá trình phẫu thuật thẩm mỹ, bên cạnh đó cô cũng cảm ơn đến những người luôn yêu thương, ủng hộ suốt thời gian qua.

Bài chia sẻ được ví như bức “tâm thư” chất chứa nỗi niềm của bà mẹ đơn thân này đã nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt like và hàng trăm bình luận của cộng đồng mạng.

“Ai nói sắc đẹp không quan trọng, quan trọng là tâm hồn, là nhân cách...Lúc đó người đó vốn dĩ dù không đẹp đi nữa nhưng đã ưa nhìn rồi. Giờ xin việc, làm ăn người đẹp luôn được ưu ái”, bạn Phạm Tùng chia sẻ.

Còn bạn Nguyễn Long bình luận: “Nhan sắc như vậy là hoàn hảo so với trước kia rồi. Không hiểu sao vẫn có bình luận chê chị ấy, không nói được lời tốt đẹp thì im lặng đi. Có từng xấu đến mức bạn bè xa lánh như chị ấy không? Giờ người ta có niềm vui nho nhỏ thì vẫn tiếp tục chê, lỡ chị ấy đọc được thì lại tự ti biết chừng nào nữa”.

Kim Phượng cho biết thêm: “Tôi không nhằm nói đến ai, chỉ là muốn chia sẻ ý kiến cá nhân của mình với những ai đã luôn yêu thương, ủng hộ con đường làm đẹp của mình. Khi nhận được những lời nói chân tình tôi biết ơn vì điều đó”.

Nhan sắc trước kia của Kim Phượng khiến cô thiếu tự tin vào bản thân.

Nguyên văn bài chia sẻ dài của Kim Phượng gây bão mạng:

“Em viết bài này, để cho các chị, các em và những người yêu thương em đọc để hiểu em hơn không phải cho các bạn soi mói.

Em mới phẫu thuật xong đến nay được 1 tháng 6 ngày từ ca phẫu thuật đầu tiên, còn phẫu thuật lần cuối đến nay em mới được 20 ngày. Mọi thứ vẫn chưa ổn định và em đang thay đổi theo hướng tích cực.

Em cũng chia sẻ rồi, là em gái quê nên thật lắm, da em vẫn đen và nhiều mụn chưa chữa trị gì. Vậy mà các chị em vẫn nhắn tin hỏi da em làm gì đẹp thế, em cũng trả lời ngay em dùng camera 360.

Các chị ạ, em may mắn! May mắn là em phẫu thuật thành công, may mắn em được mọi người yêu thương, quan tâm và đồng cảm. Chỉ có ai từng như em mới hiểu, xấu xí tự ti đến mức nào.

Bài viết em chia sẻ về phẫu thuật thẩm mỹ được mọi người quan tâm và chia sẻ rất nhiều. Và có một số chị lấy đó làm động lực đi phẫu thuật thẫm mỹ mong hoàn thiện bản thân bề ngoài.

Nhưng cái phẫu thuật thẩm mỹ này thứ nhất là hên xui, thứ hai là phải chọn đúng bác sĩ có tay nghề chuyên môn, và đặc biệt là có tâm. Có nhiều chị cứ thấy đẹp hay người ta PR là đi rồi lại không đẹp về nhắn tin chia sẻ với em. Em cũng chia buồn với các chị.

Nhân đây thì em cũng từng phẫu thuật thành công, các chị muốn phẫu thuật thẩm mỹ cứ nhắn tin cho em, em chỉ nhiệt tình, và giá cả cũng khá ổn định, với cái quan trọng các chị chưa rõ về phẫu thuật thẩm mỹ thì cứ nhắn em...

Phẫu thuật thẩm mỹ mà hỏng sửa thứ nhất là tốn tiền, thứ hai là sức khoẻ bản thân mình. Nên phải tham khảo kỹ các chị ạ.

Còn mọi người yêu thương em, em cảm ơn lắm! Còn ai ghét em mời block đừng vào comment "con này con kia mà tạo khẩu nghiệp". Em không nói em đẹp xuất sắc, hay là em xinh như hot girl các chị ạ. Em chỉ hoàn thiện bản thân hơn thôi. Sao cho ưa nhìn và hơn trước là ok rồi.

Nhiều chị bảo em thuê nhà báo PR, dạ thưa không phải đâu ạ, báo họ tự viết thôi chứ em không có điều kiện để thuê PR. Em không PR cho bác sĩ, nhưng bác sĩ nào làm thực sự tốt mà làm cho em thì em chỉ các chị thôi. Cảm ơn các chị đọc tâm sự của em".

