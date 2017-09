Mẹ già đeo khăn tang, mang di ảnh con đến hội trường xét xử

Bước vào hội trường của Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An, cảnh bà Nguyễn Thị Hương (SN 1955), trú tại xã Đồng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An chít khăn trắng, mang di ảnh của một thanh niên trẻ đã thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người đến tham gia phiên tòa. Bị hại trong phiên tòa là anh Nguyễn Văn S. (SN 1987), con trai bà Hương.

“Con trai tôi sống hiền lành, có làm hại ai bao giờ đâu, vậy mà chết một cách oan ức như vậy. Tôi muốn con tôi chứng kiến kẻ giết mình phải đền tội”, bà Hương nói.

Bà Hương đeo khăn tang đến tòa đòi nghe xét xử

Bà Hương có tất cả 7 người con, anh Nguyễn Văn S. là người con trai út trong gia đình. Sau khi trưởng thành, anh S. lập gia đình với chị Đào Thị Th. (SN 1991) và có với nhau 2 người con trai, cháu lớn 4 tuổi, còn cháu bé năm nay 3 tuổi.

“Nhà chủ yếu làm ruộng nên khó khăn lắm, S. lại là chủ lực kinh tế nay chẳng may chết đi, các cháu còn quá nhỏ chưa hiểu chuyện, không biết gia đình sẽ phải sống tiếp như thế nào nữa…”, bà Hương khóc.

Vợ nạn nhân đau đớn khi nghe đại diện viện kiểm sát đọc bản cáo trạng.

Theo cáo trạng của viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Nghệ An, vào tối 7/12/2016, bị cáo Trịnh Văn Hệ (SN 1964), trú tại xã Đồng Thành, huyện Yên Thành đến tham dự đám cưới của con gái ông Nguyễn Văn Bình, trú tại xóm 5, xã Đồng Thành. Trong lúc đang uống rượu, bị cáo Hệ thấy một nam thanh niên cao to, đẹp trai đang nhảy trên sân khấu nên quay sang hỏi người bên cạnh đây là ai.

Khi được trả lời đây là con của ông Khang ở xóm Đồng Trổ, thì Hệ hỏi tiếp: “Có phải con ông Khang cụt không?”. Nghe thấy vậy, anh Nguyễn Văn Hùng (con trai ông Khang), trú tại xóm 13 Đồng Trổ, xã Đồng Thành, cho rằng Hệ xúc phạm bố mình nên đi đến bên đe dọa. Lúc này, Hệ giải thích là không có ý miệt thị và cho hay cha của Hệ cũng bị cụt.

Sự việc tưởng chỉ dừng lại ở đó, nhưng một lúc sau Hệ đi ra ngoài, khi quay lại thì gặp anh Hùng, Nguyễn Văn Mạnh (SN 1986, em trai Hùng) và Nguyễn Văn S. Biết được sự việc Hệ từng nói xấu bố mình nên Mạnh đã chặn lại và văng tục. Thấy Mạnh ít tuổi hơn, Hệ không chấp nên tiếp tục đi vào đám cưới.

Đến khoảng 23h cùng ngày, Hệ đứng dậy ra cổng lấy xe máy đi về nhà. Khi thấy Hệ đi ra khỏi rạp cưới khoảng 100m, Nguyễn Văn Mạnh và Nguyễn Văn S. đã lấy xe đuổi theo.

Khi đến tại xóm Đồng Hoa, xã Đồng Thành thì anh S. đuổi kịp và chặn trước đường đi, vì thế Hệ thả xe nhảy đến đánh nhau. Lúc này, Nguyễn Văn Mạnh và Hoàng Danh Thắng (SN 1986), trú tại xóm 11, xã Xuân Thành, huyện Yên Thành cũng chạy đến rồi lao vào đánh Hệ.

Do bị xô ngã, Hệ vơ được một con dao và một cây gậy giữa đường, đâm liên tiếp khiến cả 3 người đều gục xuống đất. Nhân cơ hội này, Hệ vứt dao và lấy xe bỏ về nhà. Các nạn nhân nhanh chóng được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh S. đã tử vong trên đường đi cấp cứu, còn Thắng và Mạnh bị thương nặng được đưa đi điều trị tại bệnh viện.

Nghe tin anh Nguyễn Văn S. tử vong, biết trốn cũng không thoát nên Trịnh Văn Hệ đã đến Công an huyện Yên Thành đầu thú.

Tại phiên tòa chiều 14/9, bị cáo Trịnh Văn Hệ thừa nhận hành vi đúng như bản cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An đã nêu. Bị cáo khai rằng do bị đánh hội đồng, khi ngã xuống nhặt được con dao dưới đất nên đứng dậy đâm liên tiếp nhằm chống cự chứ không hề muốn giết người.

Đặc biệt, bị cáo và anh Nguyễn Văn S. không quen biết, không thù oán hay có xích mích với nhau nên không có lý do gì để cố ý giết nạn nhân cả.

Bị cáo Trịnh Văn Hệ bị tuyên phạt 7 năm tù.

Tuy nhiên, theo đại diện VKSND tỉnh Nghệ An, trong trường hợp này bị cáo Hệ có thể bỏ chạy hoặc kêu cứu. Nhưng khi bị chặn thì Hệ vẫn xông vào đánh nhau. Do bị cáo thấy được hậu quả xảy ra nhưng vẫn cầm dao xông vào ẩu đả, nên đại diện VKSND tỉnh Nghệ An đề nghị mức án 5 – 6 năm tù về tội Giết người.

Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Trịnh Văn Hệ 7 năm tù giam; buộc bị cáo bồi thường cho gia đình anh Nguyễn Văn S. hơn 182 triệu đồng và chu cấp cho 2 con nhỏ của nạn nhân, mỗi cháu 1 triệu đồng/tháng cho đến tuổi trưởng thành; ngoài ra, bị cáo phải bồi thường cho anh Trần Văn Mạnh hơn 15 triệu đồng, anh Hoàng Danh Thắng hơn 35 triệu đồng.

Nghe thấy vậy, rất đông người thân bị hại đã đứng dậy bày tỏ sự phản đối. Mọi người cho rằng mức án đối với hành vi giết người của Trịnh Văn Hệ là quá nhẹ.

Bà Nguyễn Thị Hương tức giận cho biết: “Tòa xử như vậy là quá nhẹ, không công bằng, không đủ răn đe. Gia đình chúng tôi nhất định sẽ kháng án, đề nghị tòa phúc thẩm xét xử lại, buộc kẻ giết người phải chịu sự trừng phạt thích đáng, để con tôi sớm siêu thoát”.