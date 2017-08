Mẹ Huyền My nhập viện vì tất tả lo cho con đi thi quốc tế

Thời gian này Huyền My đang vô cùng bận rộn để chuẩn bị cho cuộc thi "Hoa hậu Hoà bình Thế giới 2017" với tư cách đại diện chủ nhà. Chính vì thế, cô ít xuất hiện tại các sự kiện của showbiz.

Tuy nhiên, cuối tuần qua, Á hậu Huyền My đã xuất hiện trong một sự kiện được tổ chức tại Hà Nội. Mặc dù vô cùng bận rộn nhưng Huyền My vẫn giữ được thần sắc vô cùng rạng rỡ và lộng lẫy trong bộ váy màu hồng bay bổng của nhà thiết kế Đỗ Long.

Á hậu Huyền My trong bộ váy mới.

Như thường lệ, tháp tùng Huyền My tham dự sự kiện là mẹ của cô. Được biết, gần đây sức khoẻ của chị Lan Phương không được tốt và vừa phải nhập viện để điều trị bệnh liên quan đến huyết áp. Dù mới chỉ ra viện không lâu nhưng mẹ của Á hậu Huyền My đã ngay lập tức đồng hành cùng con gái.

Huyền My và mẹ của mình.

Á hậu Huyền My tiết lộ, trong suốt thời gian hơn một tháng qua, mẹ đã phải đồng hành cùng cô trong tất cả các sự kiện trong và ngoài nước để chuẩn bị cho cuộc thi "Hoa hậu Hoà bình Thế giới 2017". Chính việc phải di chuyển liên tục, làm việc quá sức và ăn uống thất thường đã khiến cho huyết áp của mẹ không được ổn định nên phải nhập viện cấp cứu hai lần.

Mẹ của Huyền My vừa phải nhập viện.

“Chuẩn bị cho một cuộc thi quốc tế không hề đơn giản, đó không chỉ là công sức, tiền bạc mà còn là tâm huyết của cả một ê-kíp hùng hậu. Trong mấy tháng qua, tôi và Huyền My đã phải liên tục gặp gỡ công ty nắm giữ bản quyền cuộc thi tại Việt Nam để bàn bạc về các ý tưởng chuẩn bị cho cuộc thi. Ngoài ra, hai mẹ con còn phải gặp gỡ các nhà thiết kế để bàn về vấn đề trang phục, làm việc với các chuyên gia đào tạo catwalk, ứng xử… Đó là một khối lượng công việc khổng lồ.

Kể từ khi My giành ngôi Á hậu tôi đã thường xuyên đồng hành cùng con, nhưng quả thực lần này, tôi đã bị kiệt sức và phải nhập viện. Tôi cũng như Huyền My và cả ê-kíp không quản ngại vất vả, chỉ mong mỏi một điều mang được vinh quang về cho Việt Nam” - mẹ của Á hậu Huyền My thổ lộ.

“Chỉ còn hơn một tháng nữa là sẽ diễn ra cuộc thi, mọi sự chuẩn bị đang vô cùng khẩn trương. Nhiều lúc, My thấy kiệt sức nhưng chứng kiến sự tâm huyết của cả một ê-kíp càng không cho phép My bỏ cuộc. Mục tiêu lớn nhất của My lúc này chính là mang vinh quang về cho Việt Nam. Các bạn hãy cùng ủng hộ cho Huyền My trong cuộc thi sắp tới nhé”, Á hậu Huyền My chia sẻ.