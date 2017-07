'Mờ mắt vì tiền', hai mẹ con điều hành đường dây bán phụ nữ sa lưới

Ngày 12/7, đại diện phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ 3 đối tượng Nguyễn Thị Kiều Oanh (39 tuổi, ngụ xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh), Nguyễn Thị Thanh Hoa (22 tuổi, ngụ xã Phước Đông, huyện Gò Dầu) và Nguyễn Thị Thanh Hương (38 tuổi, ngụ xã Thành Long, Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi buôn bán người.

Theo hồ sơ vụ án, trước đó, khoảng 11h ngày 11/7, tại bến xe Miền Đông, TP.HCM, Công an Tây Ninh phối hợp cùng cục Cảnh sát Hình sự, bộ Công an, Công an TP.HCM bắt quả tang Oanh đang làm thủ tục đưa hai cô gái tên T.T.D.M. (24 tuổi) và N.T.Đ. (32 tuổi, cùng ngụ ở tỉnh Tây Ninh) bắt xe khách đưa ra Hà Nội.

Sau khi ra đến Hà Nội, hai cô gái sẽ được đồng bọn của Oanh đến đón đi, tiếp tục theo một tuyến xe khác để đưa sang Trung Quốc, bán cho đàn ông nước này làm vợ.

Đối tượng Hoa (mặc áo hồng) cùng 2 đồng bọn Oanh và Hương.

Sau khi ghi nhận lời khai của Oanh, Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục phân công một hướng trinh sát khác phối hợp cùng Công an huyện Gò Dầu, Công an huyện Châu Thành (tỉnh Tây Ninh) bắt và khám xét khẩn cấp nhà của 2 đối tượng trong đường dây gồm: Nguyễn Thị Thanh Hoa và Nguyễn Thị Thanh Hương.

Vào thời điểm này, Hoa và Hương cũng đang dụ dỗ 2 người phụ nữ khác làm thủ tục để bán qua Trung Quốc. Khi các trinh sát ập vào, các đối tượng còn giả vờ kêu oan, đi tản ra như không quen biết nhau để che mắt các trinh sát. Tuy nhiên, khi công an đọc lệnh bắt khẩn cấp và tội danh, Hoa và Hương mới biết mình đã bị lộ nên đành tra tay vào còng.

Tại cơ quan công an, bước đầu, Hoa khai nhận, vào năm 2014, Hoa đi qua xuất khẩu lao động sang Trung Quốc. Sau một thời gian, Hoa lấy một người đàn ông Trung Quốc và sinh con.

Trong quãng thời gian sinh sống tại đây, Hoa biết được đa số đàn ông ở làng của chồng đều không đủ tiền để cưới vợ bản địa. Vì thế, Hoa đã bàn với chồng cho phép mình về quê tìm phụ nữ Việt Nam đưa qua Trung Quốc để làm vợ.

Ban đầu, nhà chồng của Hoa không đồng ý, sợ Hoa sẽ bỏ trốn về nước không sang nữa. Vì thế, Hoa đành liên hệ với mẹ ruột là Oanh để nhờ tìm người dụ dỗ đưa sang Trung Quốc bán làm vợ.

Nghe lời con gái, Oanh tìm cách tiếp cận những người phụ nữ Việt Nam sống nghèo khổ, khó khăn, rồi dụ dỗ họ đi sang Trung Quốc sống cho sung sướng, an nhàn.

Mỗi cô gái được dẫn sang, Oanh và Hoa thu từ 40–50 triệu đồng/người, tùy theo độ tuổi. Theo như Hoa khai, tuổi các cô gái càng trẻ càng bán được nhiều tiền.

Tháng 8/2015, Oanh tiếp tục dụ dỗ, tìm kiếm thêm những phụ nữ khác dẫn sang cho Hoa. Để mở rộng công việc làm ăn, Oanh móc nối với Nguyễn Thị Thanh Hương tìm thêm các phụ nữ ở địa phương khác. Mỗi trường hợp Hương giới thiệu, Hoa sẽ trả công từ 5 - 10 triệu đồng/người, cũng tùy theo độ tuổi.

Như vậy, với thủ đoạn trên, từ năm 2014 đến nay, Oanh, Hoa và Hương đã bán trót lọt 7 phụ nữ ở tỉnh Tây Ninh và Đồng Tháp sang Trung Quốc. Vào thời điểm bị bắt, cơ quan công an còn giải cứu được 4 phụ nữ khác.

Hiện, 3 đối tượng đều bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Dương Hạnh