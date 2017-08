Mở rộng điều tra vụ nữ phóng viên tạp chí nhận tiền doanh nghiệp

Thượng tá Trần Hoàng Độ, Phó phòng Tham mưu Công an TP.Cần Thơ cho biết, bị can Võ Hoàng Hà (39 tuổi, ngụ phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) bị khởi tố cùng với Phạm Lê Hoàng Uyển (41 tuổi) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Võ Hoàng Hà, người đi chung xe và ngồi cùng bàn cà phê với Uyển lúc nhận tiền của doanh nghiệp.

Trước khi bị khởi tố, bắt giam, Uyển là Trưởng cơ quan đại diện phía Nam của Tạp chí Hướng nghiệp và Hòa nhập, còn Hà bước đầu xác định có giấy tờ chứng minh là cộng tác viên nơi Uyển làm việc.

Quá trình điều tra, phương tiện chở Uyển từ TP.HCM về Cần Thơ để nhận tiền là xe của Hà. Công an TP.Cần Thơ khẳng định, hiện nay, vụ án đang được mở rộng điều tra, thu nhập, củng cố chặt chẽ tài liệu, chứng cứ đối với các đối tượng có liên quan, kiên quyết điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để đề nghị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nữ phóng viên Uyển tại cơ quan công an.

Trước đó, qua tin báo, tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân, vào lúc 20h ngày 6/8, tại quán cà phê Hoa Cau (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), lực lượng công an đã bắt quả tang Uyển đang nhận 280 triệu đồng của doanh nghiệp.

Theo tài liệu điều tra xác định, từ ngày 31/7 đến ngày 4/8, trên báo Phụ nữ TP.HCM có đăng 3 bài viết với các tiêu đề: Lần theo dấu vết đường dây huy động 600 tỷ đồng cho dự án “ma”; Ve sầu thoát xác và Vẽ khu du lịch 1.000 tỷ đồng bằng miệng.

Tang vật thu giữ.

Sau khi các bài báo đăng, Uyển đã thông báo cho Giám đốc doanh nghiệp có liên quan nếu muốn gỡ 3 bài viết trên phải đưa cho Uyển số tiền là 700 triệu đồng, nếu chậm, báo tiếp tục đăng thêm 1 bài nữa, khi đó muốn gỡ xuống, số tiền phải chi là 1 tỷ đồng.

Sau khi thống nhất số tiền trên, Uyển từ TP.HCM đến TP.Cần Thơ để nhận tiền thì bị lực lượng công an bắt quả tang cùng tang vật.

Công an Cần Thơ đề nghị, ai là nạn nhân của Uyển và đồng bọn đến cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Cần Thơ để cung cấp thông tin về đối tượng cũng như vụ án đang điều tra.