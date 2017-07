Môn phái Nam Huỳnh Đạo khẳng định không hề nhận lời thách đấu

Người thách đấu lẫn người nhận lời thách đấu đều không có lợi Võ sư Phạm Xuân Việt, Trưởng bộ môn Võ tự do, liên đoàn Võ thuật tỉnh Lâm Đồng, Chủ tịch bộ môn Pencak Silat tỉnh Lâm Đồng cho biết: “Việc giao lưu học hỏi trong võ thuật là cần thiết. Tuy nhiên, giao lưu học hỏi dưới hình thức thi đấu phải diễn ra trong khuôn khổ pháp luật, được cơ quan có thẩm quyền đứng ra tổ chức. Theo tôi, việc tỉ thí, thách đấu với nhau mà không có sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền thì cả người thách đấu lẫn người nhận lời thách đấu đều không có lợi. Trong vụ việc võ sư người nước ngoài đến Việt Nam thách đấu, dù dưới danh nghĩa, mục đích nào, chúng ta cần phải thận trọng. Bởi nó liên quan đến tinh thần tự tôn dân tộc, hình ảnh quốc gia. Do đó, theo tôi, chúng ta không nên tự tổ chức, so tài một cách thiếu công khai, không có sự chuẩn bị, không có tính chính thống”.