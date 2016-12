Mỹ: Chiến trường Mosul sẽ 'đỏ lửa' trở lại

Lực lượng Iraq sẽ đẩy mạnh chiến dịch chống khủng bố tại Mosul vào những ngày tới và quân đội Mỹ sẽ triển khai gần hơn tới các vị trí nằm sâu trong thành phố, một tướng lĩnh quân đội Mỹ trực tiếp chỉ huy tại thực địa cho biết.

Lính Mỹ tại phía đông Mosul.

Cuộc chiến tại Mosul hiện đang có sự tham gia của khoảng 100.000 binh lính Iraq, thành viên của lực lượng an ninh người Kurd và dân quân Shiite. Đây là chiến dịch trên bộ lớn nhất tại Iraq được triển khai kể từ khi can thiệp quân sự tại quốc gia này vào năm 2003.

Giai đoạn sắp tới có thể là dịp để lực lượng Mỹ thể hiện vai trò tác chiến lớn nhất kể từ khi họ tuân thủ yêu cầu của Tổng thống Barack Obama rút quân khỏi Iraq vào năm 2011.

Các binh sĩ Iraq đã tái chiếm một phần tư diện tích Mosul, nơi được coi là thành trì cuối cùng của các chiến binh thánh chiến Hồi giáo cực đoan tại Iraq. Tuy nhiên, tình hình vẫn tiến triển khá chậm.

Cách đây 2 tuần, hàng ngàn sĩ quan thuộc lực lượng cảnh sát liên bang đã được tái triển khai từ vùng ngoại ô phía nam tới củng cố mặt trận phía đông sau khi các đơn vị vũ trang được Mỹ huấn luyện bị tổn thất nặng nề trong một cuộc phản công của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Các cố vấn người Mỹ, những người thuộc liên minh quốc tế đã tiến hành hàng ngàn cuộc không kích và đào tạo cho hàng chục nghìn binh lính Iraq, sẽ làm việc trực tiếp với những bên tham chiến và lực lượng tấn công tinh nhuệ từ Bộ Nội vụ Iraq.

“Ngay bây giờ, chúng tôi đang chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của chiến dịch khi tiến sâu vào bên trong khu vực phía đông Mosul. Vì vậy, ngay bây giờ, việc bố trí lực lượng cùng trang thiết bị đang được tiến hành. Chiến dịch sẽ diễn ra trong vài ngày tới”, Trung tá Stuart James, chỉ huy một tiểu đoàn vũ trang chiến đấu hỗ trợ những lực lượng an ninh Iraq ở mặt trận phía đông nam cho biết vào cuối tuần qua.

Theo Reuters, điều đó có nghĩa là quân đội Mỹ sẽ gặp nhiều rủi ro hơn khi tiến sâu vào lãnh thổ Mosul, dù ông James chỉ cho rằng mức độ nguy hiểm là “trung bình”. Theo thống kê, đã có 3 quân nhân Mỹ thiệt mạng ở miền bắc Iraq trong 15 tháng qua.

Cũng theo Trung tá James, tốc độ của giai đoạn sắp tới ở phía đông sẽ phụ thuộc vào khả năng kháng cự của lực lượng các tay súng cực đoan IS.

“Nếu chúng tôi đạt được ưu thế ngày trong ngày đầu tiên và tiếp tục theo đà lấn tới thì có thể giai đoạn này sẽ diễn ra rất nhanh. Nhưng nếu IS kháng cự mãnh liệt trong ngày đầu tiên và tạo ra rào cản hoặc chúng tôi không xác định chính xác điểm thâm nhập thì có thể chúng tôi sẽ mất nhiều thời gian hơn”, ông James nói.

Cũng theo Trung tá James, việc hội quân sâu chưa từng có của lực lượng Mỹ với quân đội Iraq sẽ giúp đồng bộ hóa giám sát, hỗ trợ không kích và hoạt động chiến đấu trên bộ.

“Điều đó giúp chúng tôi gia tăng hiểu biết về những tình huống. Lực lượng ở chiến trường mới hiểu rõ chiến lược hành động nào là ưu việt nhất. Sẽ thuận lợi hơn nếu quân đội ở chiến trường thảo luận với nhau và nói: ‘Này, các anh có để ý khu vực kia không? Địa hình ở đó mang tính quyết định. Các anh có nghĩ rằng nên đưa lực lượng tới đó?’”, tướng James kết luận.

Mosul là thành phố lớn nhất mà IS chiếm được ở Iraq từ tháng 1/2014 khi các tay súng cực đoan đánh bại lực lượng do Mỹ đào tạo. Việc tái chiếm Mosul mang ý nghĩa quan trọng bởi có thể đó sẽ là đòn cuối cùng đánh vào tham vọng của IS nhằm xây dựng một đế chế Hồi giáo tự xưng.

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã từng tuyên bố sẽ giành lại Mosul vào cuối năm nay, nhưng tới thời điểm này rõ ràng mục tiêu đó không thể hoàn thành. Các tướng lĩnh quân sự Iraq cho rằng sở dĩ vẫn chưa thể giải phóng Mosul là do họ phải bảo vệ dân thường nên tiến độ tấn công bị chậm lại. Ngoài ra, thời tiết khắc nghiệt và không ủng hộ cũng khiến nhiều cuộc không kích và hoạt động giám sát bị trì hoãn.

Danh Tuyên