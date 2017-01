Mỹ cho rút toàn bộ tàu sân bay trên thế giới về nước

Theo Fox News, lần đầu tiên kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mỹ rút hết về nước đối với những tàu đang nằm trong căn cứ và không tuần tra ở bất kỳ vùng biển nào, dù Washington luôn khẳng định phải đối mặt với nhiều mối đe dọa an ninh.

Tàu sân bay USS D.Eisenhower của Hải quân Mỹ.

Vào hôm 30/12/2016, tàu sân bay USS D.Eisenhower và các tàu hộ tống đã được đưa về căn cứ hải quân Norfolk tại bang Virginia sau 7 tháng triển khai.

Trong khi đó, USS George H.W.Bush, tàu thay thế của Eisenhower, lại chưa thể hạ thủy. Hiện tại tàu sân bay George H.W.Bush đang trải qua quá trình đại tu kéo dài tới 13 tháng, lâu hơn rất nhiều so với dự kiến, một phần do ngân sách cho hải quân bị cắt giảm hàng tỉ USD và cũng do nhiều vấn đề kỹ thuật chưa được tìm ra và xử lý. Vì thế, theo dự kiến, sang tháng 1 năm 2017, tàu mới được đưa vào hoạt động.

Các binh lính ở trên tàu đã hoàn thành việc tập luyện nhưng vẫn phải chờ cho tới khi tàu được trùng tu xong. Họ đã tập để giảm thời gian cất cánh giữa hai chiến đấu cơ trên tàu George H.W.Bush từ 60 giây rút ngắn còn 40 giây.

Việc không có tàu sân bay nào của Mỹ hiện diện trên các vùng biển có thể kéo dài tới hai tháng. Đây không phải lần đầu tiên xảy ra tình huống này, bởi vào mùa thu năm ngoái tại Trung Đông, một chiếc tàu sân bay của Pháp đã được điều tới để “lấp chỗ” cho sự thiếu hụt từ Mỹ.

Theo giới chức hải quân Mỹ, do hiện tại không có tàu sân bay nào hiện diện ở Trung Đông nên Washington đã bố trí một lực lượng gồm hàng ngàn binh sĩ cùng trực thăng và chiến đấu cơ để kịp thời phản ứng với các tình huống có thể xảy ra ở khu vực.

Tàu sân bay Eisenhower là nơi xuất phát của hàng trăm đợt không kích nhắm vào nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng tại Iraq và Syria từ cả Biển Địa Trung Hải và Vịnh Ba Tư.

Tuy nhiên, hai tàu khu trục hộ tống Eisenhower là USS Nitze và USS Mason đã bị tấn công ở Hồng Hải khi lực lượng Houthi do Iran hỗ trợ tại Yemen tấn công bằng tên lửa hành trình, nhưng sau đó tên lửa đã bị đánh chặn bởi Mason. Nitze đã tiến hành đợt phản công trả đũa nhằm vào hệ thống radar ở Yemen vào hồi tháng 10/2016.

Danh Tuyên