Năm 2017 cuộc đua giành vị trí số 1 của các 'ông lớn' bảo hiểm

Mới đây, tại Hội nghị thường niên thị trường bảo hiểm (BH) năm 2017, cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (QLBH) cho biết, thị trường BH năm 2016 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định, cơ chế chính sách trong lĩnh vực BH tiếp tục được hoàn thiện, các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) đã đảm bảo an toàn tài chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng trưởng và phát triển.

Dự báo năm 2017 các doanh nghiệp BH lớn sẽ cạnh tranh vị trí số 1 tại Việt Nam.

Tổng tài sản BH toàn thị trường ước đạt 239.954 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ, tổng số tiền đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 193.282 tỷ đồng, tăng 19,5%. Tổng doanh thu BH toàn thị trường ước đạt 87.107 tỷ đồng, tăng 24,7%. Tổng số tiền chi trả BH toàn thị trường ước đạt 26.438 tỷ đồng.

Theo đó, thị trường BH nhân thọ năm 2016 ghi nhận kết quả ấn tượng với tổng tài sản ước đạt 174.949 tỷ đồng, tăng 22,1% so với cùng kỳ, tổng số tiền đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 158.633 tỷ đồng, tăng 24,1% so với cùng kỳ.

Lĩnh vực BH phi nhân thọ cũng đạt những kết quả tích cực với tổng doanh thu phí BH gốc đạt 36.652 tỷ đồng, tăng trưởng 16% so với năm 2015. Tổng doanh thu phí BH giữ lại của các DNBH đạt 26.957 tỷ đồng, bằng 73,5% tổng doanh thu phí BH gốc, tăng 17% so với năm 2015; tổng số tiền đầu tư trở lại nền kinh tế của các DNBH phi nhân thọ ước đạt 35.749 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2015...

Cụ thể, theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Bảo hiểm Bảo Việt dẫn đầu thị trường BH phi nhân thọ với doanh thu phí BH gốc đạt 6.565 tỷ đồng, vị trí thứ hai thuộc về PVI với doanh thu 6.527 tỷ đồng.

Vị trí thứ 3 thuộc về Bảo Minh với tổng doanh thu đạt 3.102 tỷ đồng. Tiếp đến là Bảo hiểm PTI với doanh thu BH gốc đạt hơn 3.096 tỷ đồng; vị trí thứ 5 thuộc về PJICO với doanh thu 2.484 tỷ đồng.

Về lợi nhuận, Bảo hiểm Bảo Việt đứng Top đầu với 301 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Bảo Minh đứng thứ 2 với 182,4 tỷ đồng, BIC đứng thứ 3 với 113 tỷ đồng, PTI đứng thứ 4 với 104 tỷ đồng; PJICO về thứ 5 với 102 tỷ đồng…

Năm 2016, Bảo hiểm Bảo Việt giành vị trí số 1 cả về doanh thu và lợi nhuận.

Trước đó, cuối năm 2016 thị trường BH chứng kiến cuộc đua ngoạn mục giành vị trí số 1 của các doanh nghiệp bảo hiểm. Sự rượt đuổi về thị phần tại thị trường phi nhân thọ đã khá căng thẳng giữa 2 top, top 1 là PVI và Bảo Việt và top 2 là Bảo Minh, PTI và PJICO.

Nhiều chuyên gia dự báo, trong thời gian tới, khi Việt Nam hội nhập sâu rộng với nền kinh tế toàn cầu sẽ có nhiều loại hàng hóa dịch vụ và doanh nghiệp vào hoạt động tại Việt Nam.

Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phi nhân thọ phải tự nâng cao hơn nữa năng lực cạnh tranh để tăng trưởng và phát triển.

Một khảo sát mới đây lấy ý kiến người tiêu dùng về các sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm hiện nay tại Việt Nam do Vietnam Report thực hiện cho thấy, đa số khách hàng thường lựa chọn công ty bảo hiểm có năng lực tài chính mạnh, kinh doanh tốt, đồng nghĩa với việc doanh thu cao và tăng trưởng đều, vốn nhiều, thị phần lớn..

Trong bối cảnh cạnh tranh gia tăng, các doanh nghiệp lựa chọn hướng phát triển bền vững đang thực sự chứng minh được vị thế, bản lĩnh và sự sáng suốt trong hoạt động kinh doanh.

