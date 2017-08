Sáng 17/8, TAND tỉnh Nam Định đã đưa vụ án truy sát đối thủ trên đường vào cuối năm 2016 ra xét xử sơ thẩm. Hai bị cáo Nguyễn Thành Nam (SN 1989; tên thường gọi: Nam Kim), trú tại phường Phan Đình Phùng, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định và Phạm Ngọc Trường (SN 1991), trú tại huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định bị truy tố về tội Giết người và Sử dụng vũ khí quân dụng.

Tuy nhiên, ngay sau khi hội đồng xét xử bắt đầu phiên xử thì bị cáo Trường liên tục có biểu hiện không bình thường. Bị cáo Trường không nhớ tất cả những gì bản cáo trạng đưa ra và la hét om sòm tại tòa. Vì Trường có biểu hiện không bình thường nên ngay sau đó hội đồng xét xử đã đề nghị những cán bộ công an làm nhiệm vụ tại phiên tòa đưa bị cáo ra ngoài để tiếp tục xét xử.

Phiên tòa sơ thẩm xét xử hai bị cáo Trường và Nam.

Theo quan sát của PV, mặc dù đã được đưa ra ngoài phòng xử nhưng bị cáo vẫn la hét, chửi bới lung tung. Cuối cùng, để đảm bảo an toàn cho những người tham gia phiên tòa, bị cáo Trường đã được đưa về nơi giam giữ.

Cũng trong phiên tòa sơ thẩm, mẹ của bị cáo Trường đã cung cấp một số tài liệu liên quan đến những biểu hiện không bình thường của con trai. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ xét xử, TAND tỉnh Nam Định nhận thấy vụ án có nhiều điểm cần điều tra lại nên đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Theo bản cáo trạng, vào khoảng 18h ngày 11/9/2016, vợ chồng anh Đỗ Hữu T. (SN 1977) và chị Đào Thị H. (SN 1986) đang di chuyển cùng 1 người bạn trên chiếc ô tô CX5 mang BKS 18A-059.62 tại gần chùa Phong Lộc, đường Vũ Hữu Lợi, phường Cửa Nam, TP.Nam Định. Anh T. có nhìn thấy 2 thanh niên đang đi ngược chiều thì đột ngột quay lại. Trước hành động lạ lùng đó, anh T. có nói với vợ: “Hình như nó quay lại tìm mình”.

Hiện trường vụ án.

Theo lời kể của anh T. thì 2 thanh niên trên mặc quần áo chống nắng, đeo khẩu trang bịt mặt. Sau khi áp sát vào bên trái (phía sau) ô tô, đối tượng ngồi sau rút súng gí sát vào phía sau xe nổ 2 phát.

Bị bắn bất ngờ, anh T. ép xe không cho 2 nam thanh niên vượt lên trên. Tuy nhiên, đối tượng cầm súng tiếp tục nổ thêm 3 phát súng rồi mới bỏ chạy về phía cầu Đò Quan, hướng sang TP.Nam Định.

Thấy vậy, anh T. lập tức đuổi theo và trong quá trình này, nạn nhân có nhìn thấy 2 nam thanh niên bỏ khẩu trang. Ngay lập tức, anh T. nhận ra kẻ vừa bắn mình là Nguyễn Thành Nam. Tuy nhiên, khi đến cuối đường Phan Đình Phùng, 2 nam thanh niên đã rẽ vào ngõ nhỏ, trốn thoát sự truy đuổi của anh T..

Chiếc xe bị đối tượng bắn trúng đạn vào cánh cửa.

Sau khi nhận được nguồn tin của quần chúng nhân dân, lực lượng Cảnh sát 113 và Công an TP.Nam Định đã có mặt tại nơi mà 2 nam thanh niên vừa lẩn trốn sự truy đuổi của anh T.. Ngay sau đó lực lượng công an đã mời những người đi trên chiếc xe ô tô vừa bị bắn về Công an TP.Nam Định lấy lời khai.

Tại đây, anh T. có nộp lại cho cơ quan công an 1 đầu đạn vẫn còn ghim trên xe và bàn giao xe cho cơ quan công an khám nghiệm. Tiếp tục khám nghiệm tại hiện trường CQĐT đã tìm thấy 5 vỏ đạn.

Cũng ngay trong đêm 11/9, CQĐT đã bắt được 2 đối tượng là Nguyễn Thành Nam và Phạm Ngọc Trường khi đang lẩn trốn tại khu vực gần nơi gây án.

