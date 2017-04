Nam Định:Điều tra vụ nổ trong đêm làm 3 người chết 1 người bị thương

Khoảng 21h ngày 13/4, người dân xóm Thanh Minh, xã Trực Phú (Trực Ninh - Nam Định) hốt hoảng khi thấy 4 anh em trong một gia đình nằm bất động giữa hiên nhà sau một tiếng nổ lớn.

Anh Hải một người dân địa phương ở đây cho biết: "Tiếng nổ rất to khiến chúng tôi đứng cách nhà nạn nhân khoảng 300m cũng nghe thấy. Ban đầu chỉ nghĩ là nổ bình gas nhưng một người nhà nạn nhân xác minh rằng không phải. Hiện trường vụ nổ đã được công an quây lại để điều tra".

Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ đau lòng. (ảnh: Công Đức)

Cũng theo thông tin anh Hải cung cấp, cả 4 nạn nhân đều là nam giới trong đó có hai trẻ em và 2 người lớn. Có hai nạn nhân đã tử vong tại chỗ, một nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu. Hiện, nạn nhân thứ tư sống sót duy nhất sau vụ nổ đang được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu. Được biết, nạn nhân may mắn sống sót là một người đàn ông trên 30 tuổi.

Xác minh thông tin vụ việc với PV báo Người Đưa Tin, đại diện Công an xã Trực Phú cho biết: "Có một vụ nổ xảy trên địa bàn xã khiến 3 người chết, 1 người bị thương". Tuy nhiên, nguyên nhân vụ nổ vẫn đang được công an điều tra chưa có kết luận.

Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, Công an tỉnh Nam Định cũng đã có mặt ở hiện trường để điều tra nguyên nhân. Để đảm bảo an toàn cho người dân, những người tụ tập quanh hiện trường đã được công an giải tán và yêu cầu không đứng gần khu vực vừa xảy ra vụ nổ.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, đại diện UBND xã Trực Phú xác nhận thông tin trên. Theo nhận định ban đầu, có thể là nổ bình gas hoặc do vật liệu nổ gây ra vì tại hiện trường có mùi thuốc pháo. Nhận được thông tin, lực lượng chức năng của xã đã lập tức tới để bảo vệ hiện trường. Hiện cơ quan công an vẫn đang xác minh điều tra làm rõ.

Liên quan tới vụ việc, sáng sớm ngày 14/3, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Thanh Tùng - Chánh văn phòng UBND huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định cho biết, đã nhận được tin vụ nổ xảy ra trong đêm qua và đang chờ phía công an xác minh làm rõ.

Công Đức