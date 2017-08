Nam sinh giết bạn lí nhí nói lời xin lỗi, bố mẹ nạn nhân bật khóc

Như báo Người Đưa Tin đã thông tin, Nguyễn Phạm Quốc Bình và em N.T.T.H. (SN 2002) là học sinh lớp 9, trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, quận Gò Vấp, TP.HCM. Ngày 12/1/2017, Bình rủ em H. đi chơi và được đồng ý. Tối cùng ngày, Bình đến nhà đón và đưa H. đến chung cư Hà Đô đi dạo. Sau đó, Bình và H. đi bộ lên lầu. H. vừa đi vừa bấm điện thoại nhắn tin. Thấy H. có điện thoại đẹp, Bình nảy sinh ý định chiếm đoạt. Khi đi đến tầng 5 chung cư Hà Đô, Bình giật lấy điện thoại của H.. H. tưởng Bình đùa nên giật lại và tiếp tục bấm điện thoại. Vì quyết chiếm đoạt điện thoại của bạn, Bình nhặt cục đá đánh mạnh vào đầu H. khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau khi gây án, Bình cướp điện thoại đem bán được 900.000 đồng, rồi quay lại chung cư giấu xác H. ở lối thoát hiểm. Thấy H. đi chơi khuya không về, cha mẹ em có đến nhà hỏi Bình nhưng Bình nói không biết. Sau đó, Công an phường 3 (quận Gò Vấp) cũng gọi Bình lên làm việc nhưng Bình vẫn khẳng định không biết rồi được cho về. Để che giấu hành vi phạm tội, Bình ra chợ mua thùng xốp rồi mang đến chung cư bỏ xác H. vào. Bình thuê xe ba gác với ý định chở xác H. đi phi tang. Tuy nhiên, khi vận chuyển thùng xốp có chứa xác H. xuống bên dưới, Bình bị bảo vệ chung cư phát hiện. Toàn bộ hành vi che giấu tội ác của Bình cũng bị camera chung cư ghi lại. Khi kiểm tra bên trong thùng xốp, bảo vệ tá hỏa phát hiện xác H. nên trình báo công an. Vào cuộc điều tra, công an xác định Bình là nghi phạm.