Giám khảo Nam Trung chứ không phải ai khác "năm lần bảy lượt" khiến dàn thí sinh phải điêu đứng, bởi thái độ gay gắt trong những thử thách và ngay cả trong phòng đánh giá và loại.

Nam Trung luôn có đòi hỏi khắt khe với thí sinh.

Mới đây nhất, Nguyễn Hợp là thí sinh phải chịu trận với cơn thịnh nộ của giám khảo Nam Trung, ở thử thách quay video hành động trong tập 9 của chương trình.

Sợ hãi khi nhảy xuống từ nóc của một tòa nhà cao tầng, Nguyễn Hợp bám víu vào dây cáp phía trên để tìm sự an toàn. Nhưng điều này không hề vừa mắt giám khảo Nam Trung, anh tức giận quát mắng: “Bám trên dây làm sao tạo dáng trên không! Bao nhiêu lần chụp hình trong studio quen rồi à!”.

Nhìn thấy dáng vẻ đáng sợ của Nam Trung, Nguyễn Hợp đã sắp khóc nhưng may mắn, sự ân cần và nhẹ nhàng của host Trương Ngọc Ánh đã giúp cô lấy lại được tinh thần. Một cương, một nhu, dàn giám khảo đã có sự tung hứng nhịp nhàng để giúp thúc đẩy các thí sinh vượt qua giới hạn để tạo ra phần thể hiện tốt nhất.

Nguyễn Hợp không phải là “nạn nhân” duy nhất nhận lấy sự phẫn nộ của giám khảo Nam Trung. Chà Mi trong thử thách chụp hình trên không ở tập 9, đã liên tục khóc thét vì chứng sợ độ cao, làm cho giám khảo Nam Trung chán nản và đưa ra tối hậu thư: “Bây giờ chụp hay về”. Ngay sau đó, Chà Mi đã thể hiện tốt hơn, có lẽ nỗi sợ Nam Trung vượt lên cả nỗi sợ độ cao.

Biểu cảm không hài lòng của giám khảo Nam Trung.

Khi được so sánh giữa sợ ma, sợ rắn so với giám khảo Nam Trung, Kim Dung không ngần ngại chọn sợ Nam Trung hơn. Thật sự, vị giám khảo không hổ danh là nỗi ám ảnh của tất cả thí sinh All Stars.

Cao Ngân chắc chắn là cô nàng nhớ nhất khoảnh khắc Nam Trung tức giận trông đáng sợ như thế nào. Trong tập 4 với thử thách nhảy disco trên tinh thần của thời trang thập niên 80, Cao Ngân chính là “hố đen của vũ trụ” khi liên tục mắc lỗi và chọc giận giám khảo Nam Trung.

Liên tục bị gọi tên nhắc nhở, Cao Ngân “quéo” hết cả người, những tưởng sẽ không thực hiện được thử thách và xách vali ra về. May mắn, cô người mẫu này có đủ bản lĩnh để vượt lên cả trong những thử thách không phải là sở trường.

Cặp chị em Thùy Dương và Cao Thiên Trang cũng đã từng làm giám khảo Nam Trung phát điên trong thử thách chụp hình trên cà kheo ở tập 2. Hai chân dài này đã để tình cảm cá nhân xen lẫn vào trong những bức hình cần thể hiện sự tranh đấu.

Sau khi được giám khảo Nam Trung “cảnh tỉnh”, cuối cùng, cả hai đã dùng kinh nghiệm của mình để tạo ra bức hình có bố cục chặt chẽ và đẹp mắt.

Anh cũng không ngần ngại đối đáp với các giám khảo khác của cuộc thi.

Cao Ngân không dưới một lần lên tiếng tố giám khảo Nam Trung “siêu ác”, nhưng chữ ác này có thể mang một ý nghĩa thầm biết ơn của cô đối với giám khảo Nam Trung.

Các thí sinh trong mùa giải 2017 đều sở hữu nhiều tiềm năng, có chỗ đứng nhất định trong làng người mẫu, nhưng thiếu đi cơ hội tỏa sáng thật sự. Và, Nam Trung là chất xúc tác đẩy dàn thí sinh bức ra khỏi những giới hạn, vỏ bọc và sự thỏa mãn để bước lên đỉnh vinh quang.