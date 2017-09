Nga “dội mưa” tên lửa Kalibr vào Deir ez-Zor, IS chờ đếm ngày tàn

Uy lực của Hạm đội Biển Đen

Tàu khu trục Đô đốc Essen thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga đã “dội mưa” tên lửa hành trình Kalibr nhằm vào các vị trí của một nhóm chiến binh IS ở gần Deir ez-Zor, bộ Quốc phòng Nga thông tin.

Nga phóng tên lửa hành trình Kalibr.

Theo bộ Quốc phòng Nga, những tên lửa của Nga đã phá hủy một trung tâm liên lạc, các kho vũ khí, đạn dược và xưởng sửa chữa của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Ngoài ra, hàng loạt các phiến quân đã bị tiêu diệt trong đợt oanh kích này. Vụ tấn công còn nhằm vào các tay súng IS đến từ Nga và một số quốc gia tách ra từ Liên Xô trước đây.

Việc phóng tên lửa hành trình Kalibr được thực hiện dựa vào những thông tin trinh sát được thu thập thông qua các kênh khác nhau và đã hoàn thành mục tiêu đề ra ban đầu.

“Những cuộc tấn công bằng tên lửa đã hỗ trợ đà tiến cho quân Chính phủ Syria và đập tan âm mưu tái thiết lập tổ chức và củng cố vị trí của các nhóm phiến quân IS ở gần thành phố Deir ez-Zor”, quân đội Nga cho hay.

Cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình Kalibr còn cho phép lính Syria tiến hành một cuộc tập trận nhanh chóng và vượt qua lớp phong tỏa của phiến quân khủng bố IS tại Deir ez-Zor.

Thành phố này đã bị chiếm đóng bởi những tay súng cực đoan trong suốt gần 3 năm qua.

“Những kẻ khủng bố đã cố gắng cản đà tiến của quân Syria bằng cách sử dụng phương pháp đánh bom tự sát với xe bọc thép. Những nhóm quân tinh nhuệ của lực lượng Chính phủ Syria đã phá hủy trên 50 loại xe “thánh chiến” này của khủng bố”, bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Quân Syria chuẩn bị tấn công Deir ez-Zor.

Theo giới quan sát, tên lửa hành trình Kalibr thường mang ý nghĩa may mắn và chiến thắng. Mỗi lần quân đội Nga phóng tên lửa uy lực này vào vị trí nào thì chưa đầy một tháng sau đó, khu vực ấy sẽ được giải phóng khỏi IS.

Hồi giữa tháng Tám, tên lửa hành trình Kalibr đã được phóng nhằm vào IS ở vùng sa mạc miền Trung Syria. Cho tới tuần trước, toàn bộ khu vực này đã được quân Syria kiểm soát.

Ông Putin nhận định về chiến trường Syria

Trước đó, hồi tháng Năm, Nga cũng bắn Kalibr vào Palmyria giúp lực lượng thiện chiến Syria diệt số lượng lớn các tay súng cực đoan IS đang đi từ Raqqa và Palmyria.

Do vậy, giới quan sát hi vọng lần này Kalibr lại tiếp tục mang lại chiến thắng và sớm giải phóng Deir ez-Zor khỏi tay những kẻ khủng bố IS.

Hôm 5/9, nói về tầm quan trọng của chiến dịch quân sự tại Deir ez-Zor, Tổng thống Nga Vladimir Putin, hiện đang ở Trung Quốc tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS, nói: “Tình hình ở Syria đang thay đổi nhanh chóng và đó là sự thật hiển nhiên. Tôi hi vọng rằng các đối tác của Nga sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa. Deir ez-Zor là một thành trì quân sự chiến lược đối với toàn bộ phe đối lập cực đoan, trong đó đáng chú ý là IS".

"Ngay sau khi chiến dịch ở Deir ez-Zor hoàn thành, những kẻ khủng bố sẽ phải chịu thất bại nghiêm trọng và lực lượng Chính phủ sẽ giành được lợi thế rõ ràng. Sau đó, bước tiếp theo sẽ là thiết lập vùng ngăn chặn leo thang và thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn, tiến hành các tiến trình chính trị”, ông Putin nhấn mạnh.

Xem thêm: Lính đánh thuê Nga thiệt mạng ở Deir ez-Zor, “Hổ Syria” sắp diệt sạch IS

D.T