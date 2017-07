Ngân hàng NCB: Cho vay khách hàng cuối quý 2 tăng trưởng 9%

Tính đến cuối quý 2/2017, huy động tiền gửi khách hàng tại Ngân hàng NCB hơn 43.6 ngàn tỷ đồng, tăng 4%; cho vay khách hàng ghi nhận 27.6 ngàn tỷ đồng; tăng 9% so với đầu năm.

Nhìn chung, bức tranh toàn cảnh báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm của Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB) có nhiều tín hiệu tích cực, hầu hết các hoạt động có tăng trưởng.

Cụ thể, thu nhập lãi thuần quý 2 tương đương cùng kỳ năm 2016, đạt 245 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh ngoại hối lãi hơn 5 tỷ đồng.

Đặc biệt, việc cơ cấu lại danh mục đầu tư chứng khoán đem lại kết quả giúp lợi nhuận thu được của NCB từ mua bán chứng khoán đầu tư đạt 50 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Có được kết quả này là nhờ sự điều hành hiệu quả, linh hoạt của Ban lãnh đạo NCB, trong đó chú trọng cung cấp các sản phẩm mới tiện ích, tăng cường các hoạt động bán chéo, thu phí và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Tính tới 30/6/2017, tổng tài sản của NCB đạt 63.199 tỷ đồng - giảm 8% so với đầu năm do doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng giảm.

Bên cạnh đó, chi phí hoạt động ghi nhận 230 tỷ đồng; chi phí dự phòng rủi ro tín dụng là 37 tỷ đồng, các khoản xử lý theo đề án tái cấu trúc ngân hàng tăng 6,4%là do NCB trích lập dự phòng theo quy định của NHNN. Tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng ở mức 2.21% do NCB thực hiện phân loại nợ và đảm bảo an toàn duy trì dưới 3% trên tổng dư nợ.

Được biết, Năm 2017, NCB dự kiến tăng vốn điều lệ thêm 3.000 tỷ đồng lên mức 6.010 tỷ đồng thông qua phát hành trái phiếu chuyển đổi và thu hút thêm các cổ đông chiến lược nước ngoài. Bên cạnh đó, NCB và đối tác là một ngân hàng đầu tư hàng đầu của Mỹ đang khẩn trương hoàn thiện các bước cuối cùng của phương án đầu tư để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi chính thức mời đàm phán với các nhà đầu tư được lựa chọn vào danh sách ngắn. Những định hướng chính sách mang tính hỗ trợ rất tích cực đối với hoạt động ngân hàng gần đây của Quốc hội, Chính phủ và NHNN, sẽ động lực rất kịp thời để NCB triển khai thực hiện các kế hoạch bứt phá đã chuẩn bị từ đầu năm.

