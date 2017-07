Nghệ An: Bão số 4 sắp đổ bộ, dừng tìm kiếm 2 thuyền viên mất tích

Sáng 25/7, thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Trung bộ, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Chiều tối nay (25/7), bão đi vào Hà Tĩnh - Quảng Trị rồi suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Hiện, các tàu cứu hộ cứu nạn đã được điều đến chỗ neo đậu tránh bão.

Ghi nhận tại Nghệ An, trời mưa to, một số nơi mưa rất to. Ở vùng biển gió mạnh, với sức gió cấp 8, giật cấp 9 - 10. Do ảnh hưởng của Bão số 4, lực lượng cứu hộ đã dừng tìm kiếm 2 thuyền viên còn mất tích trong vụ tàu VTB 26 bị lật chìm hơn một tuần trước. Các tàu cứu hộ, cứu nạn hiện đã được điều đến chỗ neo đậu để tránh bão.

Trước đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường cũng đã phát lệnh cấm biển đối với tất cả các tàu thuyền, không ra khơi trên vùng biển Nghệ An từ 17h ngày 24/7.

Tính đến 6h ngày 25/7, 19 phương tiện và 95 lao động đang hoạt động trên ven biển Nghệ An; 5 phương tiện và 55 lao động đang hoạt động ngoài tỉnh, vùng đánh cá chung đang trên đường vào bờ tránh bão; 4.352 phương tiện và 18.979 lao động đang neo đậu tại bến.

Cơn Bão số 2 đi qua đã khiến tỉnh Nghệ An thiệt hại hơn 993 tỷ đồng.

Nghệ An vừa trải qua nhiều thiệt hại trong cơn Bão số 2 và đang khẩn trương khắc phục. Bởi vậy, ông Nguyễn Xuân Đường yêu cầu các ngành, địa phương rút kinh nghiệm sâu sắc sau cơn Bão số 2, tập trung cao nhất cho công tác phòng chống Bão số 4, huy động tối đa 4 tại chỗ trong phòng chống thiên tai.

UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương phải có kế hoạch, phân công cụ thể và hoãn các cuộc họp không cần thiết để phòng chống bão, tránh tư tưởng chủ quan, hạn chế thấp nhất thiệt hại khi bão đổ bộ. Tỉnh sẽ xử lý nghiêm những ngành, địa phương chủ quan trong phòng chống thiên tai.

Biểu đồ diễn biến Bão số 4.

Vào hồi 4h ngày 25/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 109,3 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Trị khoảng 290km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75km/giờ), giật cấp 9 - 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Chiều tối 25/7, bão đi vào Hà Tĩnh - Quảng Trị và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4h ngày 26/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 105,8 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt - Lào. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 - 7 (40 - 60km/giờ), giật cấp 8 - 9.

Vào khoảng 2h ngày 17/7, tàu VTB 26 chở 4.700 tấn than bị Bão số 2 nhấn chìm trên vùng biển Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Tại thời điểm bị nạn, trên tàu có 13 thuyền viên. Sau hơn một tuần tích cực triển khai công tác tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã cứu sống 7 thuyền viên, tìm thấy 4 thi thể, còn 2 người vẫn đang mất tích.

Anh Ngọc