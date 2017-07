Nghệ An: Bảo vệ bệnh viện Sản – Nhi bị đâm đã tử vong

Chiều 1/7, thông tin từ bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An, gia đình đã xin được đưa bệnh nhân Lô Minh H. (SN 1958), trú huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An về nhà để làm lễ mai táng. Do vết thương quá nghiêm trọng, mặc dù đã được các y, bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng trưa ngày 1/7, ông H. đã qua đời.

Bệnh nhân H. là bảo vệ của bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An, bị đâm 4 nhát lên người vào sáng 30/6.

Sau khi xảy ra sự việc, nạn nhân được cấp cứu tại bệnh viện Sản – Nhi Nghệ An. Khoảng 50 y bác sĩ, cán bộ bệnh viện đã được huy động, hiến 50 đơn vị máu và 19 khối hồng cầu để truyền cho bảo vệ H. Sau đó, bệnh nhân được chuyển sang khoa Hồi sức chống độc bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An để điều trị.

Mặc dù được các bác sỹ tận tình cứu chữa, nhưng bệnh nhân H. đã không qua khỏi.

Lãnh đạo sở Y tế Nghệ An và đại diện bệnh viện Sản - Nhi, bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An đã đến thăm hỏi, động viên gia đình ông Lô Minh H. Đồng thời, lãnh đạo sở Y tế chỉ đạo bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An dồn tất cả nguồn lực, trang thiết bị, thuốc men để cứu chữa cho ông Lô Minh H.

Sau một đêm thực hiện hồi sức tích cực, đến trưa 1/7, sức khỏe của bệnh nhân Lô Minh H. vẫn đang ở trong tình trạng nguy kịch và tử vong sau đó.

“Do bệnh nhân H. mất máu quá nhiều, nhưng khi truyền máu bên ngoài vào thì không thích ứng nên bị rối loạn. Đến khoảng 12h30 ngày hôm nay (1/7), người nhà đã xin đưa bệnh nhân về”, đại diện bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An cho hay.

Như tin đã đưa, vào khoảng 7h30 ngày 30/6, một người đàn ông vào thăm con đã rút dao rượt đuổi đâm bảo vệ bệnh viện Sản – Nhi Nghệ An.

Sau khi đuổi kịp bảo vệ tại bãi gửi xe, người đàn ông này đã dùng dao đâm, khiến nạn nhân gục tại chỗ. Thấy vậy, lực lượng bảo vệ Bệnh viện lao vào khống chế đối tượng. Còn nạn nhân được đưa vào phòng phẫu thuật khẩn cấp.

Sự việc đã khiến cho các y bác sỹ và bệnh nhân hoảng sợ, bỏ chạy toán loạn. Nhận được thông tin, Công an TP.Vinh đã có mặt, đưa đối tượng về trụ sở để điều tra, làm rõ.

