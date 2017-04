Nghệ An: Bắt khẩn cấp băng nhóm chuyên phá két sắt trộm tài sản

Ngày 20/4, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Danh tính các đối tượng bị bắt giữ gồm: Trần Văn Thuận (SN 1973), Trần Văn Hưng (SN 1985) và Nguyễn Đình Hân (SN 1999), đều trú tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Ảnh minh hoạ.

Thời gian gần đây, Công an huyện Nghi Lộc nhận được trình báo của Ban quản lý đền Thánh Lê Tuỳ và nhiều người dân trên địa bàn về việc bị kẻ gian đột nhập, phá két sắt trộm tiền và nhiều tài sản giá trị. Công an huyện Nghi Lộc đã thành lập Chuyên án mang bí số 6168 để tiến hành đấu tranh, triệt phá.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Thuận, Hưng và Hân chính là nghi can. Chúng đã cấu kết với nhau thành băng nhóm để gây ra các vụ trộm cắp nói trên. Ngay sau đó, công an đã tiến hành bắt khẩn cấp.

Tại cơ quan điều tra, nhóm này đã bước đầu thừa nhận hành vi vi phạm. Gần đây nhất, ngày 13/4, nhóm "đạo chích" đã phá cửa, đột nhập nhà dân ở xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, phá két sắt, lấy đi 75 triệu đồng. Hơn hai tháng trước, 3 tên này còn gây ra 2 vụ phá két sắt và hòm công đức tại một ngôi đền, trộm 2 xe máy...

Ngoài ra, bọn chúng còn thực hiện 3 vụ đột nhập các xưởng mộc, lấy đi nhiều tấm gỗ lim, đinh hương có giá trị lớn.

Hiện, vụ án đang được CQĐT tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Xuân Chinh