Nghệ An: Cấm tàu thuyền ra khơi trong cơn bão nguy hiểm số 10

Chiều 13/9, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Nghệ An đã có công điện khẩn về phòng chống cơn Bão số 10.

Công điện khẩn của UBND tỉnh Nghệ An cấm tàu thuyền ra khơi trong Bão số 10.

Theo tin từ trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, Bão số 10 với cường độ rất mạnh, khi đổ bộ vào đất liền dự báo gió cấp 13, giật cấp 15, đạt cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 và còn diễn biến phức tạp. Nhiều khả năng sẽ đổ bộ vào khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, bão kèm theo mưa to đến rất to với lượng mưa từ 200 - 300mm.

Để đảm bảo an toàn cho ngư dân và các tàu thuyền hoạt động trên biển, yêu cầu Chủ tịch UBND, Trưởng ban Chỉ huy PCTT&TKCN các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, TX.Cửa Lò, TX.Hoàng Mai; bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Chi cục trưởng chi cục Thủy sản cấm các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi kể từ 7h ngày 14/9.

Đồng thời, Chủ tịch UBND, Trưởng ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh yêu cầu các tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải về bờ neo đậu an toàn; sử dụng mọi phương tiện, bằng các biện pháp thông báo cho tàu thuyền trên biển biết diễn biến của bão, hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm; hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại nơi tránh trú (bao gồm cả tàu du lịch, tàu vận tải); tổ chức di dời, neo đậu lồng bè nuôi trồng thủy sản, nhà nối đảm bảo an toàn.

Các địa phương ven biển ở Nghệ An tích cực gọi tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn.

Tại một diễn biến khác, nhằm chủ động ứng phó với Bão số 10 dự báo sẽ đổ bộ vào 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, chiều 13/9, đoàn công tác Quân khu 4 do Đại tá Hà Thọ Bình, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 làm trưởng đoàn, đã tới kiểm tra công tác triển khai, ứng phó với Bão số 10 của bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An.

Đến nay, bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cũng đã có công điện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chiến, thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình và hướng di chuyển của Bão số 10, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn doanh trại, kho tàng; đồng thời, kiểm tra các khu vực, công trình trọng yếu và các hồ đập trên địa bàn, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chuẩn bị các biện pháp ứng phó, chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia sơ tán nhân dân khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu, triển khai các đơn vị tổ chức chằng chống nhà cửa, cây cối, các công trình quân sự.

Cùng với đó, bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã triển khai các ban Chỉ huy quân sự huyện, thị xã ven biển phối hợp với đồn Biên phòng thông báo, cảnh báo và hướng dẫn ngư dân các biện pháp tránh trú, bảo đảm an toàn phương tiện hoạt động trên biển.

Đường đi của cơn Bão số 10 (Ảnh: NCHMF).

Theo trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, cường độ Bão số 10 tiếp tục mạnh lên trên đường di chuyển. Dự báo nhiều khả năng sẽ đổ bộ vào khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình ở cấp 12 vào đêm 15, rạng sáng 16/9.

Cảnh báo của trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn đã phải nâng lên thành cấp 4 đối với Bão số 10. Được biết, Bão số 10 được đánh giá là cơn bão mạnh nhất trong nhiều năm trở lại đây khi đi vào biển Đông.