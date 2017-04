Nghệ An đề nghị làm rõ vụ trung tâm Nguyễn Kim 'đắp chiếu'

Trước đó, báo Người Đưa Tin đã phản ánh, năm 2014, UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch dự án trung tâm mua sắm Nguyễn Kim Nghệ An.

Dự án do công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Nguyễn Kim Nghệ An làm chủ đầu tư, nằm ở vị trí “đất vàng”, sát đại lộ Lênin, phường Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An, với tổng số vốn dự kiến hơn 213 tỷ đồng.

Sau hơn 2 năm khởi công dự án trung tâm mua sắm Nguyễn Kim Nghệ An vẫn “dậm chân tại chỗ”

Theo quy hoạch, trung tâm mua sắm Nguyễn Kim Nghệ An có quy mô là tòa nhà 5 tầng, trong đó có 1 tầng hầm, 4 tầng cao và khu tổ hợp: Siêu thị tự chọn tổng hợp; khu mua sắm hàng điện máy; nhãn hàng thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước từ thời trang, mỹ phẩm, nội thất đến các khu dụng cụ gia đình, đồ chơi trẻ em, dụng cụ thể thao...

Sau khi được phê duyệt, tháng 9/2014, chủ đầu tư đã tiến hành khởi công dự án. Tuy nhiên, sau gần 2 năm, dự án vẫn rào tôn kín mít, bên trong không có dấu hiệu triển khai thi công.

Được biết, trung tâm mua sắm Nguyễn Kim Nghệ An là dự án chào mừng sự kiện tổng kết 10 năm hợp tác, giữa TP.Hồ Chí Minh với tỉnh Nghệ An.

Tuy đã gia hạn thêm nhưng đầu tháng 4/2017, trung tâm mua sắm Nguyễn Kim Nghệ An vẫn rào tôn kín mít, không có dấu hiệu thi công bên trong.

Sau khi báo Người Đưa Tin đăng tải bài viết trên, ngày 22/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An đã có văn bản gửi UBND tỉnh này.

Theo đó, Ban Tuyên giáo đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, xác minh làm rõ sự việc, nếu đúng như báo nêu thì kịp thời có biện pháp khắc phục xử lý rồi báo cáo Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An, trước ngày 15/4.

Cũng liên quan đến dự án trên, lãnh đạo sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An cho biết, sở này đã nhận được báo cáo tiến độ thực hiện dự án của công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Nguyễn Kim Nghệ An.

Đầu tháng 4/2017, trung tâm mua sắm Nguyễn Kim Nghệ An chỉ là nhà điều hành nằm “cô đơn” trên khu đất “vàng”.

Theo đó, công ty này đã nộp tiền ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án là hơn 3,2 tỷ đồng. Trên cơ sở văn bản của sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An, ngày 16/3, UBND tỉnh Nghệ An đã có văn bản cho phép công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Nguyễn Kim Nghệ An được gia hạn thực hiện dự án thêm 24 tháng.

Hết thời gian gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thành thì chấm dứt, thu hồi dự án, chuyển toàn bộ số tiền ký quỹ vào ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Trọng Đức