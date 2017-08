Nghệ An: Dự án “ngâm”, công nhân “đói” nhà ở

Năm 2012, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 2159/QĐ-UBND-ĐT về việc cho phép lập Dự án Nhà ở công nhân thuê tại khu công nghiệp (KCN) Nam Cấm.

Đến năm 2013, tỉnh này lại tiếp tục có Quyết định 2669/QĐ-UBND.CN phê duyệt Dự án đầu tư Nhà ở cho công nhân thuê tại KCN Nam Cấm ở xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc do ban Quản lý (BQL) khu kinh tế Đông Nam làm chủ đầu tư, với tổng mức vốn là 66 tỷ đồng.

Theo đó, khu nhà ở cho công nhân sẽ là một tòa nhà 5 tầng, với tổng diện tích sàn gần 6.400m2. Dự án hoàn thành công nhân sẽ được thuê với giá ưu đãi, nhằm mục đích giải quyết khó khăn cho người lao động trong KCN về nhà ở.

Công nhân ở một số KCN tại Nghệ An cho rằng họ rất “đói” nơi ở thuận lợi.

Dự kiến khu nhà này hoàn thành sau 36 tháng (đến tháng 6/2015) sẽ đưa vào sử dụng. Vậy nhưng đến nay, sau 5 năm, dự án trên vẫn chưa thực hiện.

Trong khi Dự án Nhà ở cho công nhân thuê tại KCN Nam Cấm bị “treo” thì qua khảo sát cho thấy, có hàng ngàn người lao động ở một số KCN tại Nghệ An lại rất “đói” nơi ở thuận lợi.

Cụ thể, theo số liệu từ BQL khu kinh tế Đông Nam, Nghệ An có gần 17.000 công nhân đang làm việc tại các KCN thì trong đó, hơn 50% đang có nhu cầu về nhà ở lâu dài.

Chị Trần Thị Hiền, công nhân ở công ty gấu bông Matrix cho biết: “Tôi và một bạn khác thuê phòng rộng gần 12m2, với giá 500.000 đồng/tháng. Nhưng trời nắng phòng nóng lắm, nấu ăn trong nhà mùi thức ăn rất khó chịu. Chúng tôi hy vọng, dự án nhà cho công nhân sớm thực hiện để được hưởng ưu đãi, nhưng chờ mãi... đến giờ vẫn không thấy”.

Chị Kiều Thị Lan, công nhân công ty Điện tử BSE chia sẻ việc khát khao sớm có khu nhà ở cho người lao động với giá ưu đãi lâu dài.

Giải thích về việc “treo” dự án, lãnh đạo BQL khu kinh tế Đông Nam cho biết, việc xây dựng nhà ở cho công nhân sẽ giúp cho họ an cư; ngoài ra, còn giúp họ yên tâm công tác, tạo niềm tin vào các chính sách an sinh của xã hội. Tuy nhiên khó khăn hiện nay là vốn, vì ngân sách của tỉnh chi cho dự án này hầu như rất ít. Trong khi đó, số doanh nghiệp đầu tư cho các dự án nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở cho công nhân cũng nằm trong tình trạng tương tự.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trịnh Xuân Trung, Phó Giám đốc công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng Nghệ An thông tin, hiện trước nhu cầu nhà ở ngày càng tăng cao, ngày 28/7 vừa qua, tỉnh Nghệ An đã phê duyệt kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng tại các KCN. Theo đó, trong năm 2018, các đơn vị sẽ triển khai đầu tư xây dựng 2 nhà cao 5 tầng để đáp ứng chỗ ở cho khoảng 2.000 công nhân ở KCN Nam Cấm, KCN Hemaraj; đến năm 2020, tiếp tục xây dựng 1 nhà cao 5 tầng cho khoảng 1.000 công nhân ở KCN VSip... Hiện, UBND tỉnh cũng đã giao cho công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng Nghệ An tiến hành khảo sát và lập đề án, để sớm thông qua và triển khai.

Trọng Đức