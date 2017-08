Ngày 11/8, ông Nguyễn Văn Đông, Trưởng Công an xã Tân Hợp, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến một người tử vong, một người phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 10/8, do mâu thuẫn từ trước, anh Phan Văn V. (34 tuổi) và gia đình ông Phan Đình B. (41 tuổi), cùng trú xã Tân Hợp, xảy ra tranh cãi. Do tức giận, 2 bên đã xảy ra ẩu đả, dùng dao đâm chém nhau.

Ông B. được lực lượng chức năng và người dân đưa đi cấp cứu.

Hậu quả, anh V. tử vong tại chỗ. Ông B. bị đâm vào bụng, sau đó đã được lực lượng chức năng và người dân khẩn trương đưa đi cấp cứu. Sau khi được phẫu thuật, ông B. đã qua cơn nguy kịch và đang được tiếp tục chăm sóc, theo dõi tại trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Tân Kỳ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đồng thời báo cáo sự việc cho Công an tỉnh. Lập tức, phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt ở hiện trường, phối hợp cùng Công an huyện Tân Kỳ điều tra nguyên nhân vụ việc.

Anh Ngọc