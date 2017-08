Nghệ An: Khởi tố cặp vợ chồng lừa bán em họ sang Trung Quốc

Vào năm 2013, Vi Văn Toán (SN 1992) và Moong Thị Búa (SN 1994) đều trú tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, đang làm ăn sinh sống và có quan hệ yêu đương bên Trung Quốc. Qua tiếp xúc hàng ngày, đôi tình nhân nhận thấy nhiều đàn ông ở đây có nhu cầu mua phụ nữ Việt Nam về làm vợ nên đã bàn bạc với nhau sẽ về quê lừa các thiếu nữ bán sang Trung Quốc kiếm tiền.

Nghĩ là làm, vào tháng 8/2013, Toán đến nhà em họ M.T.Q. (SN 1998) trú cùng xã và cho Q. xem cuộc sống bên Trung Quốc qua các bức ảnh mà y đã chụp từ trước. Sau đó, Toán nói với em Q., nếu muốn sang Trung Quốc lấy chồng thì Toán đưa đi và sẽ được nhận 35 triệu đồng.

Do nhận thức kém và cuộc sống đang gặp nhiều khó khăn, cộng thêm niềm tin vào người anh họ nên Q. đã gật đầu đồng ý. Cũng với chiêu bài trên, Toán tiếp tục đến nhà V.T.P. (SN 1996) để thuyết phục P. sang Trung Quốc lấy chồng. Sau khi đã lừa được Q. và P., Vi Văn Toán điện thoại cho người yêu rời Trung Quốc về quê để đưa các nạn nhân vượt biên.

Toán và Búa (ở giữa) bị dẫn giải về CQĐT.

Đôi tình nhân hẹn đưa Q. và P. đến một địa điểm thuộc thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để gặp mặt và bàn kế hoạch tẩu thoát. Không lâu sau, 2 nạn nhân được đưa sang Trung Quốc, Q. bị bán với giá 6,8 vạn nhân dân tệ, còn P. bị bán với giá 6,5 vạn nhân dân tệ. Năm 2015, Búa và Toán cùng trở về nước rồi làm thủ tục kết hôn. Trong khi đó, sau khi bị bán làm vợ cho người Trung Quốc thì Q. và P. mới biết mình bị anh họ lừa. Cuộc sống của 2 em phải chịu đựng không ít nỗi khổ nhục, bị dày vò về cả thể xác và tinh thần.

Sau 4 năm sống tù túng ở nhà chồng, đến ngày 28/2, Q. trốn về Việt Nam và may mắn tìm được đường về nhà. Tuy nhiên, không lâu sau khi biết Q. trở về, Toán và Búa đã liên lạc và đe dọa buộc Q. phải quay về nhà chồng.

Không chịu nổi những lần hành hạ, đánh đập từ gia đình chồng, ngày 14/8, Q. tiếp tục bỏ trốn về Việt Nam và quyết định viết đơn tố cáo Vi Văn Toán và Moong Thị Búa lên cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An.

Nhận được tin báo, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã xác lập chuyên án mang bí số 817N giao cho đội 6, phòng Cảnh sát hình sự đấu tranh làm rõ. Qua lời khai của bị hại cùng gia đình và từ những tài liệu điều tra thu thập được, ngày 17/8, cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã ra lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng trên.