Sáng 18/9, đại tá Cao Tiến Mai, Trưởng Công an huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này đã ký các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh An (SN 1961), ở khối Ba Hà, thị trấn Nam Đàn về hành vi dâm ô với trẻ em.

Trước đó, anh Nguyễn Minh Hải và chị Nguyễn Thị Hồng Nhung (bố, mẹ cháu Quỳnh A.) đã có đơn gửi các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An kêu cứu.

Sau khi xảy ra sự việc, gia đình đến nhà riêng hỏi thì Nguyễn Thanh An một mực chối không có hành vi dâm ô cháu Quỳnh A.

Theo đó, chiều 14/7, chị Nhung đi làm về và tắm cho cháu Quỳnh A. thì phát hiện bộ phận sinh dục của con có dấu hiệu tổn thương. Vì thế chị Nhung đã dò hỏi thì cháu A. kể là có sang bệnh viện Đa khoa huyện Nam Đàn chơi.

Tại đây có Nguyễn Thanh An đang là bệnh nhân ở khoa Nội đã “động” vào người cháu A. “Chưa tin lời con nói, nên sáng 15/7, tôi đã sang khoa nội của bệnh viện Đa khoa huyện Nam Đàn để hỏi. Thì thấy rất nhiều người biết sự việc con tôi bị dâm ô, hiếp dâm ngay tại bệnh viện.

Đặc biệt, có vợ chồng ông Hà Viết Bảy (SN 1965) và bà Nguyễn Thị Hồng (SN 1976), ở xóm 7A, xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn trực tiếp chứng kiến hành vi của An và sẵn sàng làm chứng.

Cháu Quỳnh A. bị thiểu năng từ nhỏ.

Trong đơn, vợ chồng chị Nhung trình bày, trong 2 ngày cháu Quỳnh A. đã bị dâm ô, hiếp dâm 3 thời điểm. Cụ thể: Ngày 13/7/2017, cháu A. có sang bệnh viện Đa khoa huyện Nam Đàn chơi (nhà chị Nhung ở gần bệnh viện) thì bị An có hành vi dâm ô.

Tiếp đó, sáng 14/7/2017, cháu A. lại sang bệnh viện trên chơi thì tiếp tục bị An dâm ô. Đến trưa cùng ngày, cũng tại phòng bệnh khoa nội, An đã thực hiện hành vi hiếp dâm cháu A.

Điều rất xót xa là cháu A. bị khuyết tật từ nhỏ. Việc này thể hiện ở Giấy xác nhận khuyết tật số hiệu: 37/2014/NĐ-898 (cháu A bị thiểu năng trí tuệ).

“Cháu A. bị bệnh từ nhỏ, gia đình có đưa đi chữa trị nhiều nơi nhưng bệnh không đỡ. Không ngờ, con tôi còn bị như vậy”, mẹ cháu Quỳnh A. xót xa.

Trọng Đức