Nghệ An: Nghi án con đâm chết cha ruột trong bữa nhậu

Ngày 24/9, ông Nguyễn Thái Hiếu, Trưởng Công an xã Hưng Đông, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án nghiêm trọng khiến một người đàn ông tử vong. Nạn nhân là ông N.V.T. (54 tuổi) trú tại xóm Mỹ Hậu, xã Hưng Đông.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 23/9, sau khi đi làm về, ông T. với con trai là Nguyễn Văn Hải (26 tuổi) và một số người cùng ngồi nhậu.

Bất ngờ, giữa 2 cha con ông T. xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Vì quá tức giận, Hải đã dùng dao đâm khiến ông T. gục tại chỗ. Thấy sự việc xảy ra, người thân đã lập tức đưa nạn nhân đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng nên ông T. đã tử vong vào khoảng 22h cùng ngày.

Gia đình đang tổ chức tang lễ cho nạn nhân.

Nhận được thông tin, Công an xã Hưng Đông đã lập tức có mặt bảo vệ hiện trường, điện báo cho Công an TP.Vinh, phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Nghi phạm Nguyễn Văn Hải bị tạm giữ ngay sau đó.

Được biết, ông T. có 3 người con, trong đó Hải là con trai thứ 2. Hiện, Hải cũng đã lấy vợ và có con.

Theo người dân địa phương, trước nay, 2 cha con ông T. không hề có xích mích, vì vậy mọi người phỏng đoán có lẽ mâu thuẫn bột phát nên Hải mới đâm ông T. tử vong.

Hiện, vụ việc đang được điều tra, làm rõ.