Nghệ An: Núi sạt lở đâm thủng nhà dân, chính quyền chậm khắc phục

Theo đó, sáng 21/10, do ảnh hưởng của cơn Bão số 10 đã khiến núi sạt lở làm cho nhà của một số hộ ở xóm 10, xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An bị hư hỏng, uy hiếp an toàn tính mạng của người dân. Cụ thể, có 4 hộ gia đình bị núi uy hiếp, trong đó có hộ gia đình ông Trần Văn Hà bị đất sạt lở đâm thủng bờ tường, nơi đặt giường ngủ nhưng may mắn không có thiệt hại về người.

Núi Trét tại xã Nam Lộc vẫn đe dọa nhà dân.

Sau gần 2 tháng xảy ra vụ sạt lở thì mới đây các hộ dân trên đã có đơn đề nghị gửi đến các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An. Trong đơn, người dân cho rằng, trong cơn Bão số 10, với lượng mưa rất lớn, đã làm sạt lở đất của núi Trét khiến nhiều hộ chịu thiệt hại nặng khi mà bị đất trào thẳng vào nhà.

Chính quyền xã Nam Lộc "quên" khắc phục?

“Tuy nhiên đến nay chính quyền địa phương chưa thực hiện được biện pháp xử lý để các gia đình sớm ổn định lại cuộc sống. Nay các gia đình khẩn thiết mong chính quyền địa phương sớm có phương án khắc phục hậu quả thiên tai để trở lại cuộc sống”, trong đơn người dân viết.

Cả gia đình ông Trần Văn Hà sống cảnh bất an.

Ngày 30/11, PV có mặt tại núi Trét thì chứng kiến cảnh đất, cây đổ ngổn ngang. Nhiều nhà dân vẫn bị núi đe dọa khi mà đất tràn sát vào tường. Đặc biệt, tại hộ nhà ông Trần Văn Hà, bức tường bị núi sạt sở đâm thủng vẫn chưa được khắc phục, xung quanh đất đá vương vãi.

Người dân mong muốn chính quyền xã Nam Lộc sớm khắc phục dứt điểm việc sạt lở.

Tại thời điểm PV làm việc ở nhà ông Hà, ông Nguyễn Văn Quảng, cán bộ địa chính xã Nam Lộc cũng có mặt và giải thích với gia đình việc khắc phục chậm là do thời tiết mưa nhiều nên chưa xử lý được triệt để. Trong khi đó, một người dân lại cho biết: “Chính quyền đã khắc phục nhưng rất chậm chạp. Đề nghị cơ quan chức năng khắc phục nhanh chứ sống bên núi lở chúng tôi thấy rất bất an”.