Nghệ An: Phản hồi vụ cô giáo lừa chạy việc, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng

Như chúng tôi đã đưa tin, đầu tháng 6/2017, nhiều người dân trú tại xã Tam Hợp và Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, tố cáo bà Phùng Thị Mai, giáo viên trường tiểu học Nghĩa Xuân 2 lừa đảo chạy việc, chiếm đoạt số tiền gần 1 tỷ đồng.

Qua quá trình tìm hiểu, xác minh những phản ánh trong đơn thư có cơ sở, kết hợp với các bằng chứng thuyết phục, PV báo Người Đưa Tin đã có bài viết “Cô giáo bị tố lừa “chạy” việc, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng”, đăng tải ngày 9/6.

Liên quan đến sự việc này, mới đây, ông Phan Đình Đạt, Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ Quỳ Hợp đã ký Văn bản số 236/BC-HU, gửi báo Người Đưa Tin phản hồi thông tin bài viết.

Văn bản số 236 của Huyện uỷ Quỳ Hợp gửi báo Người Đưa Tin.

Văn bản có nội dung: Ngay sau khi bài báo phản ánh sự việc trên, thường trực Huyện uỷ đã có Công văn số 428/CV-HU, ngày 20/6 gửi UBND huyện Quỳ Hợp về việc chỉ đạo kiểm tra, xác minh và làm rõ vấn đề báo nêu. Sau khi có kết quả, Huyện uỷ Quỳ Hợp thông tin như sau:

Ngày 19/4, cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Hợp đã tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của các ông, bà: Vũ Đình Chung, Lưu Thị Long, Trương Thị Muôn, đều trú tại xóm Quyết Tiến, xã Tam Hợp; bà Trương Thị Soa, trú tại xóm Tân Tiến, xã Tam Hợp và ông Hoàng Mạnh Hà, trú tại xóm Hợp Xuân, xã Nghĩa Xuân với nội dung: Trong khoảng thời gian từ tháng 6/2014 – 7/2015, những hộ gia đình trên bị đối tượng Phùng Thị Mai (SN 1986), trú tại xóm Hiệp 2, xã Nghĩa Liên, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An (hiện là giáo viên trường tiểu học Nghĩa Xuân 2, huyện Quỳ Hợp) lừa đảo bằng hình thức xin việc làm, chiếm đoạt tiền của những gia đình trên. Tổng số tiền mà đối tượng Phùng Thị Mai chiếm đoạt của các hộ gia đình là 820 triệu đồng.

Sau khi có kết quả điều tra của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An, Huyện uỷ Quỳ Hợp sẽ tiếp tục phản hồi đến báo.

Sau khi tiếp nhận đơn tố giác tội phạm, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Hợp đã ra quyết định phân công Phó Thủ trưởng, điều tra viên xác minh theo đúng quy định của pháp luật. Quá trình xác minh, ngoài việc gửi đơn tố giác tội phạm đến cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Hợp, những hộ gia đình trên còn gửi đơn tố giác đến cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An.

Ngày 30/6, Công an huyện Quỳ Hợp đã chuyển đơn tố giác cùng toàn bộ hồ sơ đến Công an tỉnh Nghệ An để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang thụ lý giải quyết đơn tố giác tội phạm nêu trên theo quy định pháp luật. Vì vậy, thường trực Huyện uỷ Quỳ Hợp sẽ báo cáo cụ thể sau khi có kết quả điều tra của cơ quan CSĐT.

Xuân Chinh