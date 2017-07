Nghệ An: Vẫn còn khoảng 500 tàu thuyền chưa về nơi trú ẩn an toàn

Theo trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, từ chiều và đêm 16/7 đến ngày 18/7, ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to. Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An lượng mưa phổ biến từ 250 - 350mm; các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Hà Tĩnh từ 150 - 250mm; các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Điện Biên 100 - 200mm; các khu vực khác của Bắc Bộ và các tỉnh từ Quảng Bình - Thừa Thiên Huế lượng mưa từ 50 - 150mm. Trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông; từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to đến mưa rất to. Phía Bắc gió Đông Bắc đến Bắc, phía Nam gió Tây Nam đến Nam cấp 2 - 3; vùng ven biển Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 6 - 8, giật cấp 9 - 10. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 100%. Từ tối và đêm 16/7, trên vùng ven biển các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có gió bão mạnh cấp 7 - 9, giật cấp 10 - 11; ven biển các tỉnh Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định có gió mạnh cấp 6 - 8, giật cấp 9 - 10.