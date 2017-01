Nghe điện thoại khi đi hát karaoke, 9x lọt qua ô cửa sổ, ngã tử vong

Theo nguồn tin từ Công an huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị này đang tiến hành điều tra nguyên nhân tử vong của nam thanh niên tại khoảng đất trống cạnh nhà hàng Hương Xưa 2, bản Bảo Vinh, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên.

Nạn nhân được xác định là anh Từ Bão T. (SN 1992), trú tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Trước đó, vào 23h ngày 31/12/2016 để chào đón năm mới, T. cùng bạn bè đến ăn mừng tại quán Hương Xưa 2.

Trong lúc vui vẻ với bạn bè, T. chạy ra nghe điện thoại, từ đó không thấy T. quay lại quán hát. Kết thúc cuộc vui, bạn bè trong nhóm đã nháo nhác đi tìm T., tuy nhiên không có kết quả.

Đến 8h sáng 1/1/2017, người dân đã phát hiện một nam thanh niên tử vong tại bãi đất trống cạnh quán karaoke Hương Xưa 2 và nhanh chóng báo lên lực lượng chức năng.

Ảnh minh họa.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định danh tính nạn nhân là anh Từ Bão T. Sau khi tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cơ quan Công an xác định, quá trình nghe điện thoại, do bất cẩn T. bị lọt qua ô cửa sổ, rơi từ tầng 3 xuống đất và tử vong do đa chấn thương, gãy đốt sống cổ.

Theo tìm hiểu của PV, T. hiện đang làm thuê cho nhà hàng Thắng Hường thuộc xã Tân An, huyện Văn Bàn, Lào Cai. Để chào đón năm mới, T. đã cùng bạn bè tổ chức đi hát.

Được biết nhà hàng Hương Xưa 2 mới đưa vào hoạt động tuy nhiên một số cửa sổ chưa hoàn thiện, bỏ trống không có chấn song sắt bảo vệ dẫn đến sự việc đau lòng trên.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bảo Yên đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.

K.N