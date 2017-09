Nghỉ lễ 2/9, hơn 100 người thương vong do tai nạn giao thông

Trong số 75 vụ tai nạn, có 74 vụ xảy ra với đường bộ làm 58 người chết, 56 người bị thương; đường sắt xảy ra 1 vụ, bị thương 2 người; đường thủy nội địa không xảy ra tai nạn.

Trong ngày nghỉ lễ cuối cùng (4/9), toàn quốc xảy ra 25 vụ tai nạn, làm chết 22 người, bị thương 16 người, đều là TNGT đường bộ.

Lực lượng CSGT toàn quốc đã tập trung xử lý 9.175 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, nộp kho bạc Nhà nước thu 6,4 tỷ đồng, tạm giữ 65 ô tô, 997 mô tô, tước 667 giấy phép lái xe; đường thủy có 976 trường hợp vi phạm, xử phạt 635 triệu đồng.

Trong 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, đường dây nóng của ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã tiếp nhận và xử lý tất cả 131 cuộc gọi và tin nhắn phản ánh của người dân.

Tai nạn đường sắt xảy ra trong dịp nghỉ lễ 2/9.

Các thông tin phản ánh chủ yếu về tình trạng vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải khách bằng ô tô, điển hình là tình trạng chở quá số lượng, nhồi nhét hành khách, tăng giá vé trái quy định và ùn ứ giao thông tại khu vực cửa ngõ trên địa bàn TP.Hà Nội, TP.HCM trong ngày đầu và ngày cuối của dịp nghỉ lễ, trên một số tuyến quốc lộ do mật độ phương tiện giao thông tăng cao hoặc do sự cố, tai nạn giao thông.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã phối hợp với các cơ quan chức năng bộ Giao thông Vận tải, bộ Công an, các địa phương yêu cầu những đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, xử lý theo nội dung các thông tin được phản ánh.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đánh giá, tình hình trật tự an toàn giao thông trong 3 ngày nghỉ lễ 2/9 được đảm bảo, cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Mọi hoạt động vận tải và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên toàn quốc được duy trì ổn định.

TNGT xảy ra chủ yếu do người điều khiển phương tiện mô tô, xe máy vi phạm chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ, thiếu quan sát, đi sai phần đường, làn đường, vi phạm quy định nồng độ cồn, không bảo đảm an toàn kỹ thuật phương tiện.

Vẫn còn xảy ra 1 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người chết tại tỉnh Hưng Yên; 1 vụ tai nạn giao thông đường sắt làm tắc nghẽn tuyến đường sắt Bắc - Nam.

Còn xảy ra ùn ứ giao thông trên một số tuyến cửa ngõ ra vào TP.Hà Nội (ùn tắc trên tuyến vành đai 3, đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ), TP.HCM vào giờ cao điểm ngày 1/9 và 4/9 do mật độ phương tiện tăng cao; tại cầu Rạch Miễu nối liền tỉnh Tiền Giang và Bến Tre cũng xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng do va chạm giao thông và người dân các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long từ TP.HCM về quê nghỉ lễ; tại một số điểm du lịch xảy ra ùn tắc cục bộ do lượng khách đổ về tăng đột biến.

Thế Anh