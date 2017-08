Nghi nam thanh niên lấy cắp tài sản của vợ 'hờ', chồng đánh chết người

Ngày 15/8, Công an quận Tân Bình, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ đối tượng Hồ Cầu Nguyên (SN 1986, ngụ Tân Bình, TP.HCM) để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích dẫn tới chết người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h30 ngày 13/8, Nguyên nghe vợ hô hoán bị một nam thanh niên (chưa rõ lai lịch) lấy trộm chiếc túi, bên trong có ĐTDĐ và một số tài sản có giá trị nên điều khiển xe máy đuổi theo.

Khi truy đuổi đến hẻm số 572/47 đường Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình, Nguyên bắt kịp và chặn nam thanh niên lại. Nguyên xông vào đánh và đá tới tấp khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Một số người dân đi tập thể dục phát hiện vụ việc liền trình báo Công an phường 10, quận Tân Bình. Sau đó, họ cùng nhau đưa nam thanh niên đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Theo những nhân chứng có mặt tại hiện trường, vụ việc trên xảy ra vào sáng sớm nên rất ít người qua lại. Lúc Nguyên hành hung nam thanh niên, một số người đi tập thể dục buổi sáng đã can thiệp để cứu chữa. Thế nhưng, nạn nhân có thể bị đánh trúng chỗ hiểm nên tử vong.

Hiện trường xảy ra vụ án.

Nhận được tin báo, Công an quận Tân Bình phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM có mặt, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ việc. Đồng thời, công an đã tiến hành tạm giữ Nguyên để phục vụ công tác điều tra.

Chị Nguyễn Thị T., một người dân gần đó cho biết: “Lúc đó mới sớm tinh mơ, tôi đi tập thể dục với mấy bà bạn thì nghe truy hô ăn trộm. Lúc này, tôi thấy một nam thanh niên đi xe máy rượt người chạy bộ".

Theo tìm hiểu của PV, Nguyên quê ở miền Tây, gia đình làm ruộng vất vả. Nguyên không được ăn học tới nơi tới chốn. Ngày ở quê ai thuê gì làm đó, cuộc sống quá vất vả, Nguyên xin ba mẹ lên TP.HCM làm ăn.

Với vốn kiến thức hạn hẹp, Nguyên chỉ biết xin làm công nhân. Sau thấy công việc gò bó, Nguyên góp tiền mua xe máy đến trước cổng bệnh viện quận Tân Phú, TP.HCM chạy xe ôm.

Anh B., một đồng nghiệp của Nguyên cho biết: “Nguyên đứng đón khách ở cổng bệnh viện Tân Phú cũng đã gần chục năm. Tính Nguyên hiền lành lắm, chưa bao giờ gây gổ hay xích mích với ai. Tôi cũng không hiểu tại sao Nguyên lại đánh người kia. Thế nhưng, tôi có nghe chị L., vợ "hờ" của Nguyên nói lại, hôm đó người đàn ông kia ăn trộm tiền với điện thoại của vợ chồng Nguyên. Vì vậy, Nguyên mới đuổi theo đánh”.

Theo lời anh B., Nguyên với chị L. thương yêu nhau và thuê nhà ở chung. Hai người chưa tổ chức đám cưới.

Ông B. buồn bã cho biết: “Nguyên hiền lành lại nghèo, gặp con L. cũng hiền lành và nghèo như nhau. Hai đứa thương thì về ở chung, chứ đã có tiền tổ chức đám cưới đâu. Đứa chạy xe ôm, đứa bán nước trước cổng bệnh viện, ngày kiếm hơn trăm ngàn sinh sống. Bây giờ xảy ra chuyện như thế, ai cũng đau lòng”.