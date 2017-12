Sáng 5/12, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, lãnh đạo tổng cục Cảnh sát (bộ Công an) cho biết, bộ Công an đã chỉ đạo công an địa phương, đồng thời tăng cường thêm lực lượng trinh sát của Bộ tại Bot Cai Lậy để đảm bảo tình hình an ninh trật tự.

Theo đó, lực lượng chức năng sẽ xác minh, thu thập củng cố chứng cứ, nếu phát hiện các trường hợp cầm đầu, có hành vi kích động, xúi giục người dân lợi dụng bất cập trong BOT nhằm gây rối trật tự công cộng, côn đồ hung hãn, vi phạm pháp luật, làm mất an ninh trật tự thì sẽ xử lý nghiêm.

Vị này cũng cho biết, ngoài trạm BOT Cai Lậy thì bộ Công an cũng phối hợp với công an địa phương khác để tăng cường lực lượng tại các trạm BOT.

Trạm BOT Cai Lậy phải xả cửa nhiều lần để giảm ùn tắc.

Cũng liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh văn phòng bộ Công an cũng xác nhận: Bộ Công an đã phối hợp cùng bộ Giao thông Vận tải và các lực lượng chức năng của tỉnh Tiền Giang vào cuộc giải quyết sự việc liên quan ách tắc giao thông qua trạm BOT Cai Lậy.

“Ai vi phạm, lợi dụng để kích động thì đều phải xử lý hết”, Chánh văn phòng bộ Công an nói.

Cũng theo Thiếu tướng Lương Tam Quang, việc bất cập trong BOT thì cơ quan chức năng đang giải quyết.

“Đó là hai việc khác nhau. Còn nếu lợi dụng việc đó để kích động, gây rối trật tự công cộng, vi phạm pháp luật thì sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật… Ngoài BOT Cai Lậy, lực lượng Công an cũng tăng cường ở các trạm BOT khác”, Chánh văn phòng bộ Công an khẳng định.

Trước đó, như tin đã đưa, sau 3 tháng xả cửa, trạm thu phí BOT Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) chính thức thu phí trở lại vào ngày 30/11. Tuy nhiên có rất nhiều tài xế tiếp tục đồng loạt đến trạm thu phí này mua vé bằng tiền lẻ với mệnh giá 200, 500 đồng và đưa tổng cộng 25.100 đồng, sau đó đòi nhân viên thối lại 100 đồng. Tình trạng kẹt xe kéo dài, ùn tắc dai dẳng, khiến trạm phải xả cửa nhiều lần. Một số vụ việc gây mất an ninh trật tự đã diễn ra.

